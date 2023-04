Najac. Faubourg : place à un atelier participatif de végétalisation ce jeudi

Rendez-vous ce jeudi 6 avril à 16 h 45 pour la mise en place d’un atelier participatif végétalisation place du Faubourg.

En effet, le village a été sélectionné, suite à un appel à candidature, avec quatre autres communes d’Occitanie, pour bénéficier de l’accompagnement de Fredon Occitanie. Avec la problématique du changement climatique la région souhaite soutenir les collectivités qui veulent travailler pour végétaliser l’espace public.

Cet effort de plantation doit permettre de rendre les espaces publics plus agréables et plus frais par la création d’îlots végétaux. Car au-delà de ce confort accru, la végétalisation peut devenir aussi un enjeu de santé publique.

Sont conviés à cet atelier participatif les habitants bien évidemment, les commerçants et autres professionnels, les associations et plus largement tous ceux qui se préoccupent de près ou de loin de ces problématiques. Rendez-vous donc, le 6 avril à 16 h 45 devant la fontaine pour participer à cette réflexion déambulatoire.

Najac Museum

L’association Najac Muséum réunira sa seconde assemblée générale ordinaire, ce vendredi 7 avril à 18 heures, salle des aînés. Après deux ans de travaux et de mobilisation, et grâce à des adhérents, donateurs et bénévoles, le musée du Vieux Najac a ouvert pour sa seconde saison en 2022. Grâce à plus de 600 dons offerts par les Najacois et leur famille, le musée peut présenter l’histoire agricole, artisanale et commerciale de Najac depuis son origine.

L’assemblée sera l’occasion de faire le point de l’action et de l’engagement d’un groupe de bénévoles passionnés. Ce sera aussi l’occasion de présenter les réalisations et les futurs projets (les publications envisagées, la présentation des nouvelles expositions et le futur jeu). Le musée est ouvert dès Pâques, l’entrée est gratuite et on peut si on le souhaite donner des objets, des archives ou des photos du moment qu’ils concernent Najac et son pays.