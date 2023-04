Onet-le-Château. Le club castonétois est désormais dans les starting blocks

Samedi 1er avril, les licenciés du Sport Quilles Onet-le-Château se sont retrouvés au restaurant l’Atelier, siège de l’association, pour préparer la saison.

Deux dates sont à noter dans l’agenda : une manche Elite le dimanche 4 juin et une manche District le dimanche 18 juin, qui se dérouleront toutes deux au quillodrome du Trauc. Les licences ont été remises aux joueurs, ainsi qu’une nouvelle tenue (maillot et short). Le président du club, Cyril Falguières, remercie Groupama, les Techniciens du Sport et la mairie d’Onet-le-Château qui ont contribué à cette réalisation. Ce fut également l’occasion, de souhaiter à tous, une saison sous le signe de la bonne humeur, avec un maximum de résultats. La soirée s’est terminée comme il se doit par le pot de l’amitié et un bon repas.