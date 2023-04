Villefranche-de-Rouergue. Le lycée Raymond-Savignac s’expose

Alors que le marché retrouvait de la vigueur et de la consistance jeudier dernier, la filière boulangerie-pâtisserie du lycée Raymond-Savignac était à l’honneur place de la collégiale. Et quel succès pour les cakes, brownies, financiers, viennoiseries, pains et œufs de Pâques ! "Tout est parti bien avant midi", se réjouit François Vallée, professeur de pâtisserie au lycée depuis 2006.

Avoir les "outils pour avancer"

"Les élèves sont ravis de cette initiative qui les place directement au contact de la clientèle. Et au fur et à mesure des échanges, les plus timides se sont épanouis." Pour rappel, au lycée, la filière "bac pro métiers de l’alimentation" comporte deux sections : une consacrées à la boulangerie-pâtisserie et une seconde à la boucherie-charcuterie traiteur. Sur deux ans, les élèves apprennent à réaliser toute la mise en place d’un magasin. L’expérience d’aujourd’hui entre dans le cadre de la réalisation de leur "chef-d’œuvre". "À titre d’exercice, ils ont préparé les fiches de tarif et les fiches produits. Ces dernières comportent pour chaque article mis en vente une description technique et organoleptique, une présentation commerciale, la composition du produit et tout ce qu’impose la législation en vigueur comme la présence d’allergènes et la date limite de consommation", détaille l’enseignant, ravi de la performance de ses élèves. "Il faut leur donner des outils pour avancer. Cette mise en situation leur permet de tirer parti aussi bien de leurs réussites que de leurs erreurs". Au vu du résultat, les gourmands n’y auront vu que des réussites…