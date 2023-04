Football : Rodez, trois matches pour s'approcher du maintien

Grâce à leur série de quatre victoires, les Ruthénois se retrouvent en position favorable dans la course au maintien. Alors que le dernier quart de la saison s’ouvre samedi 6 avril, par un déplacement à Dijon, on vous explique pourquoi le Raf peut (et serait bien inspiré) de faire un grand pas vers son objectif lors des trois prochaines rencontres.

Parce qu’il affronte des concurrents directs C’est une première depuis cinq mois. Depuis sa victoire à Saint-Etienne (2-0, le 12 novembre), jamais Rodez n’a affronté un adversaire moins bien classé que lui en Ligue 2. Cette habitude va prendre samedi 8 avril, à l’occasion du déplacement à Dijon (19e). Il faut y voir là l’une des conséquences du redressement spectaculaire, puisque avec leurs quatre victoires de rang, Killian Corredor et ses partenaires sont passés de la 20e à la 13e place. Et après leur match en Bourgogne, les Aveyronnais vont affronter deux autres formations actuellement moins bien classées qu’eux, Laval (17e) et Annecy (15e). La succession de duels face à des concurrents directs donne ainsi à leur mois d’avril un caractère primordial dans la course au maintien. Parce qu’il peut enfoncer des mal en point(s) La dynamique porteuse de Rodez n’est pas partagée par tous ses compagnons de lutte. Et certainement pas par ses prochains adversaires. Avec seulement cinq points récoltés, Dijon est l’équipe la moins performante depuis le début de la phase retour, et se retrouve dans une situation précaire au classement, bien éloignée de ses ambitions de jouer le haut de tableau. Ces contre-performances ont été fatales à l’entraîneur Omar Daf, remplacé en début de semaine par Pascal Dupraz. Avec une série en cours de cinq revers, la forme de Laval n’est guère plus reluisante, puisque les Tango se trouvent eux aussi dans la zone rouge. Annecy, pour sa part, semble payer un lourd tribut à son épopée en Coupe de France. Les Haut-Savoyards n’ont gagné qu’un seul de leurs huit derniers matches de Ligue 2 et restent sur une déculottée à Nîmes (4-0), un autre concurrent direct. En plus des précieux points en jeu, les Ruthénois ont donc la possibilité de prolonger les doutes dans les têtes de trois rivaux en perte de vitesse. Parce que la suite promet d’être plus relevée Même si les confrontations à venir se passent mal pour eux, rien ne serait perdu pour les joueurs de Didier Santini, qui auront ensuite six rencontres pour renouveler leur bail en Ligue 2. Mais au vu du programme qui les attend dans la dernière ligne droite, on se dit qu’ils seraient bien inspirés de capitaliser face à leurs concurrents directs. Les Ruthénois auront ensuite plusieurs cadors à leur programme, à commencer par la réception de Saint-Etienne (J33), qui semble s’être définitivement extirpé de la lutte pour le maintien grâce à sa série en cours de huit matches sans défaite. Ils iront ensuite au Havre (J34), le leader, dont la seule défaite remonte à la deuxième journée. Puis leur saison s’achèvera à Bordeaux, l’actuel dauphin, qui pourrait bien être dans la lutte pour la montée jusqu’au bout. Même si un exploit n’est jamais interdit, il serait tout de même plus confortable de ne pas être dans l’obligation de gagner au moment d’aborder cet ultime déplacement.