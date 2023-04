Arvieu. La boucherie Max a ouvert ses portes

C’est enfin arrivé, après un retard dû principalement à des contraintes administratives et sanitaires, ce mardi 4 avril. La boucherie Max a ouvert ses portes sur la place du village grâce à Maxime Capelle.

Si le jeune entrepreneur, originaire de Comps, n’a que 21 ans, sa valeur professionnelle n’a pas attendu le nombre des années, son parcours honorable en est le miroir.

Au cours de trois ans d’apprentissage à Onet-le-Château dans une entreprise d’environ 35 salariés, Maxime a participé à de nombreux concours. Premier au "Concours du meilleur apprenti en Aveyron" en 2019, il est aussi arrivé premier au "Meilleur apprenti régional" en 2020. Le niveau augmentant, celui qui allait devenir le boucher d’Arvieu a été finaliste au concours 2020 "Un des meilleurs apprentis de France". Entre-temps, il a terminé 2e en équipe de deux au "Concours du régal de Toulouse" et premier auprès de la Chambre des métiers de l’Aveyron. Enfin, après trois ans comme salarié pour compléter son expérience, Maxime va mettre son savoir-faire au profit des Arvieunois (et autres) en ouvrant son magasin pour commencer de 8 h 30 à12h du mardi au samedi de septembre à mai et du mardi au dimanche de juin à août – les après-midi étant réservés à la découpe et la préparation des colis pour les agriculteurs ou les particuliers.

Pour la boucherie, la charcuterie, les plats cuisinés, la rôtisserie et les colis de viande, dès l’ouverture du magasin, le jeune et talentueux boucher d’Arvieu sélectionne des producteurs qui s’engagent à respecter des savoir-faire exigeants, pour une diversité de viandes savoureuses de qualité.

Gageons que la population saura apprécier le privilège d’avoir ce nouveau commerçant sur la place du marché. Il reste disponible par téléphone au 06 14 11 08 59. Dans tous les cas, c’est avec reconnaissance et fierté que toute la population arvieunoise souhaite à Maxime la bienvenue et une longue prospérité dans le bourg.