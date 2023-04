Villefranche-de-Panat. Un carnaval en musique et tout en couleurs pour les écoliers

Les enfants des écoles d’Alrance, La Besse, Lestrade et Villefranche-de-Panat ont fêté Carnaval à l’occasion de la foire du mois de mars à Villefranche-de-Panat. L’association Familles Rurales AlranceVillefranche-de-Panat avait invité la cie Caminaire en Occitan, "Caminaire" désigne celui qui marche, qui chemine. Ils ont interpprété diverses musiques et chansons venues de différents horizons, avec le seul son de leurs instruments et de leur voix pour accompagner la parade. Le Moyen-Age était donc à l’honneur pour cette nouvelle édition et les jeunes chevaliers, princes et princesses ont même été invités à la danse. Après quelques rondes sur la place des sports, le cortège a repris le chemin de l’école accompagné par les musiciens. Une fois n’est pas coutume, ciel bleu et douceur étaient de la partie, permettant aux enfants et à leur public d’en profiter encore davantage.