Laissac-Sévérac l'Église. Challenge VTT dans les Palanges

Dimanche, le vélo club de Laissac organise le challenge aveyronnais des jeunes vététistes. Cet évènement s’inscrit pour la 5e manche de la Coupe d’Occitanie XCO et la 3e du Challenge Jeunes Aveyron. Les participants de 6 à 16 ans, se retrouvent autour du lac des Bruyères tôt le matin et prendront leur départ toutes les heures, suivant les âges. Une centaine de vététistes venus de l’Aveyron, mais aussi de toute l’Occitanie et d’ailleurs, sont attendus sur ce site aux circuits remarquables. Ce challenge est ouvert à tous les jeunes vététistes aveyronnais, licenciés ou pas.

Site : VC-laissac.clubéo.com