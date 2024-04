Laissac-Sévérac l'Église. De Cransac à Laissac, le parcours de l’Aveyronnaise classic a été dévoilé

Samedi 13 avril, David Minerva, maire de Laissac-Sévérac-l’Église accueillait l’association organisatrice de l’Aveyronnaise Classic dans les locaux de la mairie. En effet, en présence de Mme Presne, maire de Bertholène et conseillère départementale, de Mme Bessaou maire de La Loubière et conseillère départementale, de Vivian Couderc, maire de Rieupeyroux et de nombreux autres élus et partenaires, Loïc Desmazes, président du comité d’organisation, a dévoilé le parcours de la 20e édition de cette épreuve mythique qui débutera mercredi 21 août à Cransac pour aller ensuite à Rieupeyroux, puis Decazeville le vendredi et arrivée à Laissac le samedi 24 lors de la fête du village. Ce sont 650 km parcourus en trois jours, 60 communes traversées et 15 spéciales banderolées pour les quelque 500 pilotes de cette course qui reste la seule épreuve d’enduro itinérante en France.

"Elle se décline suivant trois éléments essentiels qui sont la découverte du territoire, la convivialité et la sportivité", précise Loïc Desmazes et d’ajouter "qu’un spectacle gratuit de trial animé par le champion Kenny Thomas est organisé tous les soirs dans la ville étape du jour." "Trois jours de pur bonheur", a affirmé Matthieu Fabre, l’un des pilotes présents à la conférence.

L’association locale "Lous petrouls terruts" dont cinq jeunes pilotes participeront à la compétition, avait organisé cette rencontre qui s’est achevée de manière très conviviale par un apéritif à l’extérieur pour bien profiter de cette belle journée ensoleillée.