Football : Espalion et Rignac premiers qualifiés en finales de la coupe de l'Aveyron

Chez les hommes, et dans le derby face à Saint-Geniez, les Espalionnais se sont montrés implacables ce samedi soir et se sont qualifiés pour la finale de la coupe de l'Aveyron (3-0). Montbazens-Rignac chez les femmes a fait de même en venant à bout de Vabres-l'Abbaye (3-2). Les deux derniers qualifiés sont attendus ce dimanche.

Gestion des émotions

Chez les hommes, il n’y a pas eu de suspense, ce samedi en fin d’après-midi sur la pelouse de La Catonnerie à Sévérac. Ce sont les hommes des rives de Perse et du Lot qui ont imposé leur jeu et par là même un réalisme à toute épreuve. Tant et si bien qu’à la pause, avec trois unités d’avance, Ricard et ses coéquipiers n’avaient plus qu’à gérer le retour des vestiaires pour retrouver la rue Vieussens.

Douze minutes, c’est le temps qu’il a fallu aux protégés de Pascal Cure pour faire voler en éclats les verts de Saint-Geniez. Avec un Lucas Ricard des grands soirs et grand artisan du succès espalionnais. "C’était l’objectif de les asphyxier en début de match. On a beaucoup couru. Mes joueurs ont fait le boulot, je suis très fier d’eux", a expliqué à l’issue du match Pascal Cure, le coach heureux des sang et or. Si les leaders de D2 ont tenu le choc pendant trente minutes, l’expérience, le réalisme et la force de frappe offensive des sang et or ont eu raison des hommes du technicien Deltour. Un premier avertissement avait eu lieu pour le capitaine et gardien Guitard alors que le planchot n’avait pas atteint les 5 minutes. Arquelino a déposé un coup franc au trou pour Chapuis qui était venu battre Guitard de près. Un hors-jeu de l’ex Campuacois sauvait Deltour et sa bande.

Finalement, ce sont douze folles minutes qui sont venues rendre le verdict de cette première demi-finale. Côté Saint-Geniez, Lagalie avait l’ouverture du score au bout du pied mais tergiversait trop après un coup franc de Vayssié. Sur le contre, Ricard s’est fait la malle et allait battre Guitard de près. Le coup était fatal.

D’autant que Corentin Marcilhac venait doubler la mise dans la foulée après un coup franc cafouillé par l’arrière-garde marmotte. Et que juste avant la pause, le quintuple vainqueur de l’épreuve est venu s’enlever tout mal de tête. Ricard, une nouvelle fois prenait de vitesse la défense pour offrir un caviar en retrait à Cayla. Qui ne se privait pas d’offrir un avantage conséquent aux siens. La messe était dite. " Je pense que nous n’avons pas su gérer le rendez-vous. L’émotion, la pression… Nous avons pris des vagues qui nous ont fait mal. Devant, ça allait très vite. Des regrets sur la première mi-temps, oui. L’an dernier, nous faisons quart, là demie. On espère revenir l’an prochain" a analysé lucide et fair-play le coach Deltour.

Le deuxième acte a logiquement vu le 4e de D1 gérer. Un avantage qui aurait pu être plus conséquent si Ricard ou Cayla s’était montré plus réaliste. Les sang et or pouvaient fêter la victoire avec leurs supporters. Cette après-midi, ils pourront tranquillement attendre le nom de leur adversaire pour la finale le 28 mai à Paul-Lignon.

Montbazens-Rignac renversant

Chez les femmes, ce samedi soir, à 20 heures, la pelouse de Luc-Primaube était le théâtre de la première demi-finale de coupe de l’Aveyron femmes entre deux clubs jouant en Départemental 1. Deux clubs qui se connaissent bien pour s’être rencontrés notamment cette saison, en championnat, à Vabres. Des Sudistes qui avaient subi la loi de leurs adversaires du soir par 5-1. C’est dire que la faveur des pronostics était en faveur des filles de l’ouest Aveyron !

Mais la coupe revêt une tout autre saveur. Et les compteurs sont toujours ou presque remis à zéro pour une telle compétition. A fortiori quand on est à 90 minutes d’une finale jouée sur le pré magique de Paul-Lignon.



D ailleurs, ce sont les sud Aveyronnaises qui se mettaient d’abord en évidence par la rapide Émilie Bel seule devant Adonon (5e). La gardienne, plus prompte, écartait le danger. Le jeu haché sur un terrain donnant des rebonds capricieux cantonnait les deux équipes au milieu du terrain. Si les joueuses de l’ouest maîtrisaient mieux le jeu, ce sont les filles de Vabres qui se montraient le plus dangereuses grâce aux contre-attaques menées rondement. Il a ainsi fallu un bon réflexe de Tieule (13e) pour éviter le pire sur le cafouillage exercé par les rouges.



Le but de Montbazens-Rignac arrivait sur une attaque anodine côté gauche : Delteil mettant la gardienne et la défense à la faute avec une réalisation contre son camp de la malheureuse Pelissier à la 19e. Loin de baisser les bras, Vabres allait revenir. Là encore sur une faute de main, cette fois de Adonon, laissant sa cage vide et Brabant en profiter pour égaliser (39e).

Après la pause, les joueuses du coach Romain Nicolas prenaient résolument l’ascendant sur leurs adversaires grâce à un milieu de terrain plus équilibré et surtout récupérateur. Vabres n’avait d’autres ressources que de procéder en contre. Le match se débridait. Sur un contre, Brabant, de la tête, ajustait une lucarne mettant les siennes devant au score (57e).



Un avantage de très courte durée. En effet, sur coup franc, Rouquette égalisait moins de deux minutes après. Dès lors, les blanches dominaient largement les débats et ce n’est que logiquement que Espeilhac envoyait ses coéquipières en finale d’un beau plat du pied. Car s’il restait encore un quart d’heure à jouer, plus rien ne serait marqué.