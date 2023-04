Villefranche-de-Rouergue. Les travaux de "réalité augmentée" de l’artiste Alain Marc

Depuis ce week-end pascal et jusqu’au 6 juin, l’espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux (entrée libre) propose une rencontre immersive, sensorielle et poétique avec les œuvres d’Alain Marc. Une exposition où vous découvrirez des œuvres en réalité augmentée… En deux mots, il s’agit de la superposition de la réalité et d’éléments vidéo en temps réel qui traduit le désir de l’artiste de créer une connivence active entre les visiteurs et ses œuvres. Son but : donner une autre façon de regarder, plus ludique, sans exclure pour autant la contemplation ni la réflexion.

Cette exposition donnera des clés d’accès, pour découvrir, s’autoriser à rêver et sortir du cadre des connaissances, se donner un temps de songe et de poésie. "Vous découvrirez une sélection de peintures mixtes, physiques et dématérialisées", assure l’artiste. Il ajoute : "Outre un certain nombre de surprises réservées à cette exposition, je partagerai avec vous plusieurs de mes travaux qui y seront présentés en avant-première, je compte bien vous étonner, et vous emmener dans un rêve éveillé…" Peintre et aquarelliste français, formateur et carnettiste, Alain Marc est initié à la peinture dès son enfance, par son père lui-même peintre, sculpteur, carnettiste.

Depuis l’atelier familial et après un passage par la création en entreprise, il n’a cessé d’exercer et d’enseigner la peinture dans ses différentes techniques et expressions, privilégiant sur le papier l’aquarelle et sur toile ou panneau les techniques mixtes et l’acrylique. Ses sujets de prédilection sont les voyages et les civilisations, qu’il met en valeur entre rencontres humaines et puissance de la nature.