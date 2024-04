Espalion. La création numérique s’expose à l’imaginarium

Du 22 avril au 12 mai, le Fablab d’Espalion accueillera toutes les après-midi sa première exposition au 99 Avenue d’Estaing. Une autre manière de découvrir ce lieu d’échange et de transmission au service de l’imagination et du faire soi-même !

Ricky, artiste et informaticien passionné, présentera une centaine d’œuvres ! Cet artiste fusionne la technologie et la créativité pour donner vie à des œuvres uniques. Ricky a exploré divers domaines graphiques grâce à l’informatique.

Il explore les possibilités infinies offertes par l’intelligence artificielle, les algorithmes mathématiques et ses propres logiciels. Chaque pixel est soigneusement pensé, chaque algorithme minutieusement ajusté. L’artiste souhaite partager son expérience pour surprendre et montrer ce dont les intelligences artificielles ou de plus classiques algorithmes sont capables.

Mais au-delà des outils numériques, c’est l’âme de l’artiste qui donne vie à chaque image. Le public pourra découvrir comment la technologie et la créativité se marient dans l’art numérique pour aboutir à des œuvres diversifiées et étonnantes.

L’exposition aborde les thèmes suivants : l’hommage aux grands maîtres : Ricky s’inspire de leur génie pour créer une série étonnante sur le thème du piano; Les spirales d’Archimède : l’artiste explore ces formes mathématiques fascinantes, les transformant en compositions visuelles envoûtantes ; Les pêcheurs de lumière : cette fois, l’artiste capture la magie de la lumière, jouant avec les ombres et les reflets ; les gommettes : ces petits éléments ludiques deviennent des motifs complexes dans les créations de Ricky, mêlant abstraction et réalisme ; la calligraphie : Ricky explore l’art de l’écriture, fusionnant tradition et modernité ; les mosaïques : des milliers d’images distinctes prennent vie grâce à l’ingéniosité de Ricky et à l’utilisation d’un logiciel développé par ses soins.

Échanges avec l’artiste

Deux conférences en présence de l’artiste, le 7 mai de 19 h à 20 h 30 et le 11 mai de 17 h à 18 h 30 – offriront un espace privilégié pour explorer les multiples facettes de l’Intelligence Artificielle : l’IA et l’éducation, l’IA dans les entreprises, l’IA et le commerce de proximité, feront partie des thèmes abordés.

Les participants, qu’ils soient novices ou experts en IA, pourront poser leurs questions, débattre et partager leurs expériences.

Pour plus d‘infos sur l’artiste :

rickyartistenumerique.fr