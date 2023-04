METEO. Autour de 20°C et grand soleil : où il va faire le chaud en Occitanie ce week-end de Pâques

Des températures idéales s'annoncent pour chasser les œufs en chocolat ce week-end de Pâques.

Après une semaine ensoleillée mais marquée par des épisodes de gel tardif plusieurs nuits, un week-end doux et printanier est au programme ce week-end de Pâques, samedi 8 et dimanche 9 avril 2023.

"La perturbation atlantique fait remonter une masse d’air doux sur la France, et les températures vont grimper tout au long du week-end. On retrouvera des minimales plus conformes aux moyennes de saison dès dimanche", détaille Météo France.

Les 20°C dépassés samedi et dimanche

Aucun département de l'Occitanie n'échappera au soleil ce samedi. Les 20°C seront dépassés à Carcassonne (Aude) et Montauban (Tarn-et-Garonne), quand il fera autour de 19°C l'après-midi à Montpellier (Hérault), Nîmes (Gard), Auch (Gers) et Tarbes (Hautes-Pyrénées). Toulouse (Haute-Garonne) affichera près de 18°C et Rodez (Aveyron) 15°C.

Grand soleil en Occitanie ce samedi. Capture - Météo France

Si le ciel pourrait être un peu plus voilé dimanche, les températures seront en hausse. Les 20°C seront facilement dépassés à Tarbes, Toulouse, Albi (Tarn), Montpellier ou Foix (Ariège). Dans l'Aveyron, Météo France prévoit 19°C à Millau et 17°C à Rodez.

Les températures encore en hausse ce dimanche. Capture - Météo France

Un lundi de Pâques gris mais doux

La chasse aux œufs se fera sous un ciel couvert sur une partie ouest de l'Occitanie, mais pas de pluie en vue. Le littoral méditerranéen va continuer de profiter du soleil et de températures douces : 20°C à Montpellier, Nîmes et Perpignan (Pyrénées-Orientales), et jusqu'à 21°C à Carcassonne.

Il fera entre 16°C et 19°C à Toulouse, Rodez, Albi ou Montauban.

La chasse aux œufs pourra être ouverte ce lundi de Pâques. Capture - Météo France

.