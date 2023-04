Aveyron : clap de... départ pour la chaîne de télévision najacoise "La Locale"

Il faudra attendre le 23 avril pour la diffusion du premier reportage à Najac, puis sur les réseaux sociaux.



C’est parti pour la chaîne de télévision imaginée au sein du tiers lieu "La Conciergerie" et justement baptisée "la locale". Le premier reportage a été tourné le dimanche 2 avril, au Salon du Goût de Najac, et sera diffusé lors des portes ouvertes de "La Conciergerie" le 23 avril prochain.

La chaîne diffusera ensuite ses différentes émissions sur YouTube et sur le net. La première émission à voir le jour se nomme en Occitan "Sens comentaris". Elle est basée sur le modèle d’Euronews du "No comment" et propose des reportages sur l’actualité en image et sans commentaires pour que chacun puisse se faire sa propre opinion sur l’information.

La chaîne "La Locale" a pu voir le jour grâce au partenariat mené avec la société de production audiovisuelle Entre2prises, basée sur Najac et dirigée par le cinéaste documentariste Florent Verdet, qui met du matériel professionnel à la disposition des bénévoles de "La Conciergerie".