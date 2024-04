Ligue 2 : pas de Prime Video ce samedi pour Rodez, sur quelle chaîne suivre le match contre Auxerre ?

À 15 heures, ce samedi 20 avril 2024, Rodez affronte Auxerre en ouverture de la 33e journée de Ligue 2. La rencontre ne figurera donc pas dans le multiplex !

Le septième reçoit le leader : l’affiche entre Rodez et Auxerre va ouvrir la 33e journée de Ligue 2, ce samedi 20 avril 2024. Une rencontre qui ne figure pas dans le multiplex… et donc pas dans la programmation de Prime Video !

Rendez-vous sur beIN Sports

Le coup d’envoi sera donné à 15 heures. Et il ne faudra donc pas aller sur le bouquet d'Amazon, mais sur beIN Sports 1, qui diffusera la rencontre. Le Raf et Paul-Lignon bénéficieront ainsi d’une belle exposition, puisqu’il s’agira de la seule affiche de cette 33e journée diffusée en Prime. Habituellement, il y en a deux : celle du samedi après-midi, et celle du lundi soir à 20 heures 45.

Or, étant donné que la 34e journée de Ligue 2 se tiendra mardi 23 avril 2024, aucune rencontre n’est programmée lundi soir. Le reste de la 33e manche se jouera donc à 19 heures, ce samedi 20 avril. Rodez et l’AJA font figure d’exception !

Le Raf en prime, ça donne quoi ?

Pour les Ruthénois, ce sera la troisième fois qu’ils disputeront une rencontre en prime, durant cette saison 2023-2024. Et pour le moment, ça leur sourit !

Il n’avait pas fallu attendre bien longtemps pour la première : elle était arrivée dès la deuxième journée avec la réception victorieuse de Saint-Étienne (2-1). Ensuite, c’est lors du déplacement forcément électrique en Gironde, à l’occasion des retrouvailles avec Bordeaux suite aux incidents de juin 2023, que le Raf avait eu droit à une affiche le samedi à 15 heures. Mené 2-0 le 28 octobre dernier, Rodez avait arraché le nul, 2-2.

En résumé…

Si vous n’avez pas prévu de vous rendre rue Vieussens mais que vous souhaitez regarder la rencontre du Raf, rendez-vous donc sur beIN Sports 1. Le coup d’envoi sera donné à 15 heures !