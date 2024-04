Football : fin du suspense à Rodez, c’est le gardien prêté par Reims Ewen Jaouen qui débutera demain contre Auxerre

La recrue de 18 ans débarquant au Rodez Aveyron football pour les six derniers matches de Ligue 2 est bien qualifiée pour le match de la 33e journée demain. Un grand bain précoce, à l’image de son parcours.

Un peu plus tôt dans l’après-midi et à la veille du choc face au leader auxerrois demain (15 heures) à Paul-Lignon, nous relations ici même le travail en coulisses au sein du Raf pour faire qualifier un nouveau gardien de but, après les déboires subis par les deux habituels titulaires ces dernières semaines Lionel Mpasi et Sébastien Cibois.

La semaine ayant d’ailleurs été marquée à Vabre par les essais du Bordelais Davy Rouyard et du Rémois Ewen Jaouen. C’est donc ce dernier qui a été choisi par les dirigeants ruthénois pour rejoindre l’équipe de Didier Santini. Un prêt jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat. Et, selon nos informations, ne grevant pas la masse salariale ruthénoise puisque le salaire restant à la charge du Stade de Reims.

Preuve de confiance supplémentaire – en même temps que du coup dur à digérer pour celui qui a pris trois buts en l’espace de même pas deux matches, l’habituel N°3 Enzo Crombez –, Jaouen débutera dans la cage dès demain par un choc face au leader ! L’entraîneur sang et or l’ayant confirmé un peu plus tôt en conférence de presse, sous réserve d’une homologation qui est donc bien là.

Une précocité qui n’est pas sans rappeler son parcours. Parcours détaillé en ce sens par le communiqué du Raf annonçant la nouvelle cet après-midi : " Jeune gardien très prometteur de 18 ans, Ewen est prêté par le Stade de Reims jusqu’à la fin de saison 2023-2024. Très précoce, il découvre le monde professionnel à seulement 15 ans du côté de l’En Avant Guingamp ! Dans la foulée, il dispute son premier match avec l’équipe réserve bretonne à 16 ans, 1 mois et 7 jours, en National 2, le 5 février 2022. Performant, il s’installe comme un élément fort en disputant 22 matchs de National 2 lors de la saison 2022-2023. À l’été 2023, il rejoint le Stade de Reims, pensionnaire de Ligue 1 Uber Eats et devient le gardien titulaire de l’équipe réserve, en National 3 où il dispute 15 matchs. Grand espoir à son poste, il possède deux sélections en Équipe de France U18 et U17."