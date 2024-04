VIDÉO. Football : " On ne l’a pas volée celle-là, on a vraiment été bon dans le contenu", les réactions après le succès de Rodez 2-0 contre le leader de Ligue 2 Auxerre

Après la victoire euphorique de Rodez devant Auxerre 2-0 ce samedi en match avancé de la 33e journée de Ligue 2, retrouvez ici les réactions du capitaine et buteur de Rodez Bradley Danger, du tout nouveau (et très jeune puisque né en 2005 !) gardien titularisé dans le but ruthénois Ewen Jaouen, ainsi que des deux techniciens, Didier Santini (Raf) et Christophe Pélissier (AJA).

Bradley Danger, buteur et capitaine de Rodez

Ewen Jaouen, nouveau et tout jeune gardien de Rodez

Didier Santini, entraîneur de Rodez

C’est un bon match. Je pense qu’on a pris de la maturité, on a grandi. Comme la semaine dernière, on arrive à se créer beaucoup d’occasions, sauf qu’on avait eu moins de chance et de réussite qu’aujourd’hui. J’aime que les gens soient heureux, c’est mon football. On passe cette barre des 50 points pour la première fois. Pour les joueurs, c’est fantastique. Maintenant, il faut switcher (sur la réception de Paris, mardi soir).



Christophe Pélissier, entraîneur d’Auxerre

On a été battus dans l’intensité. Quand on veut gagner ces matches, il faut mettre plus d’intensité et avoir plus de justesse technique. On est en dedans dans ce qu’on est capable de faire, notamment sur le plan athlétique. On a fait un match neutre. Il faut féliciter Rodez, parce que si on a été en difficulté, c’est aussi parce que Rodez a fait un très bon match. On a joué à trois au milieu, parce qu’on voulait gérer la largeur. Avec cette équipe de Rodez, la largeur est difficile à gérer.

