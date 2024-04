Football : Rodez a doublé la mise devant le leader auxerrois, revivez le match !

Choc de la 33e journée de Ligue 2 diffusé dès 15 heures sur beiN, Rodez (7e) accueille le leader auxerrois avec un petit nouveau dans le but, après les blessures des habituels titulaires au poste Lionel Mpasi et Sébastien Cibois. Arrivé dans la semaine en test du club de Reims, Ewen Jaouen (18 ans), dont le prêt pour les six derniers matches a été signé hier vendredi, gardera bien la cage sang et or d’entrée, reléguant le N°3 Enzo Crombez sur le banc. Un match qui met aussi aux prises les deux plus prolifiques attaques du championnat. Pour ne rien en rater en live, c’est par ici.