Football : les clés du match Rodez – Auxerre

Le leader de Ligue 2 déboule à Paul-Lignon ce samedi pour le compte de la 33e journée. Un choc entre les deux meilleures attaques de la division qui se fera avec des équipes revanchardes, au quasi complet… même si Rodez (7e) verra la titularisation de son tout jeune nouveau gardien de but recruté la veille.

Bons dans le jeu à Caen il y a une semaine, les Ruthénois étaient repartis de Normandie avec un revers 1-0, mettant fin à leur série de huit matches sans défaite. Ce samedi, ils voudront donc repartir du bon pied devant leur public, eux la deuxième meilleure attaque du championnat (53 buts), qui retrouve qui plus est son goleador Andreas Hountoundji (12 réalisations), à nouveau attendu associé à l’infatigable Killian Corredor

Mais face à ce qui se fait de mieux devant le but, l’AJA de Gauthier Hein, 59 buts marqués au compteur, il faudra aussi se montrer solide derrière. D’autant plus que si la défense à trois ne devrait pas bouger, le gardien changera. Ça a été le fil rouge de la veille de match. Avec le recrutement en prêt sans OA du jeune Ewen Jaouen (Reims L1) pour les six derniers matches de la saison. À 18 ans, du haut de son double mètre, il va vivre là son tout premier match officiel chez les pros, devançant un Enzo Crombez passé de N°3 à titulaire lors des deux derniers matches après les blessures de Mpasi (genou) et Cibois (abdos). Un vrai test pour lui, comme pour le club dans ce choix de recruter un gardien en joker médical à ce stade de la saison.

À noter aussi que côté Rodez, Buades est toujours blessé, alors que Chougrani et Vandenabeele n’ont pas été appelés dans le groupe comme prévu, car encore trop justes. À Auxerre, seul Mensah, latéral gauche, manque à l’appel car suspendu. Et si Joly et Sinayoko pourraient être ménagés au coup d’envoi, ils sont bien du déplacement dans l’Aveyron. Voyage qui doit permettre de se rapprocher du titre, une semaine après un revers fou et surprise à Quevilly (4-3).

Les groupes