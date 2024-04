FOOTBALL. Rodez-Auxerre : place aux grandes manœuvres offensives !

Le choc de la 33e journée de Ligue 2 entre le 7e ruthénois et le leader auxerrois ce samedi 20 avril (15 heures) au stade Paul-Lignon met aux prises les deux attaques les plus prolifiques de la division. Avec, en plus et malgré tout, des choses à se faire pardonner l’une comme l’autre. Ça promet !

Chaque match vaut trois points, ni plus ni moins. Merci pour la leçon d’arithmétique. Mais chaque partie de football ne se vaut pas. Et celle de ce samedi 20 avril rue Vieussens en est une belle illustration. Le diffuseur beIN, lui qui boude habituellement le feu follet ruthénois cette saison (seulement 3 fois à ses antennes), ne s’y trompe ainsi pas en programmant le duel des meilleurs artificiers de Ligue 2 seul en début d’après-midi.

Avec 59 réalisations pour les Icaunais et 53 pour son suiveur dans le classement dédié, le spectacle promet, comme quasiment à chaque fois dans ce demi Paul-Lignon flambant neuf écarquillant les yeux toujours davantage depuis cet été devant le show, les performances et les émotions procurées.

Rodez retrouve Andreas Hountondji

En plus, après la leçon de réalisme reçue à Caen la semaine dernière avec un frustrant revers 1-0 ayant stoppé la série d’invincibilité de huit matches, les Aveyronnais retrouvent leur goleador maison interdit de déplacement en Normandie par son contrat de prêt de… Caen vers Rodez cet été, Andreas Hountondji. Reformant la doublette magique avec Killian Corredor à la pointe d’une équipe qui ne devrait pas subir d’autres modifications, mis à part au poste de gardien avec la titularisation (in) attendue d’un portier débarqué cette semaine à l’entraînement et ayant signé hier tout juste une pige jusqu’à mi-mai Ewen Jaouen.

Il s’agira alors aux Aveyronnais de montrer que le contenu produit face à Malherbe reste bien là, toujours en phase avec les ambitions d’une fin de saison gourmande lors de laquelle le top 5 est désormais un minimum pour s’en satisfaire goulûment.

Degré d’implication en question

D’autant plus qu’en face, les Auxerrois arrivent le couteau entre les dents. Certes solides leaders, ils ont malgré tout baissé pavillon dans deux de leurs cinq dernières sorties. "Ce n’est peut-être pas le bon moment de les prendre, appuie le technicien du Raf, Didier Santini. Après qu’ils ont perdu 4-3 à Quevilly, je pense qu’ils se sont fait remonter les bretelles. Donc ils savent aujourd’hui que ça peut arriver et que s’ils viennent à Rodez avec les mêmes valeurs… C’est dommage, j’aurais préféré qu’ils gagnent contre Quevilly, car avec trois points de plus, le titre était presque acquis et ils auraient été peut-être un peu moins concentrés."

Et de poursuivre dans la même veine : "Au match aller (3-1 le 30/09), c’est une équipe qui nous avait énormément respectés ; donc il faudra qu’on soit au top et très costaud dans nos temps faibles." Hausser aussi le curseur de la rigueur défensive, pas le fort du onze sang et or.

Auxerre presque au quasi complet

Car l’AJA déboule en Aveyron au quasi complet. Seul Mensah est suspendu et Joly comme Sinayoko, un temps incertains, pourraient être préservés au coup d’envoi dans cette semaine à trois matches qui s’ouvre. Mais pour le défenseur Théo Pellenard, cette fin de saison est limpide : "six matches, six finales". Les Ruthénois ne sont pas moins motivés sur le papier. Et cela, a minima. La confrontation promet. Place aux grandes manœuvres.