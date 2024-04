Football : Rodez veut affronter Auxerre demain avec un nouveau gardien titulaire… mais ne sait pas encore lequel !

Une course contre la montre est en train de se jouer au sein du Rodez Aveyron football, à la veille de recevoir le leader de Ligue 2, Auxerre, demain (15 heures), au stade Paul-Lignon pour le compte de la 33e journée.

Après la dernière séance d’entraînement ce matin à Vabre et la traditionnelle conférence de presse d’avant match ayant suivi au stade Paul-Lignon, à la mi-journée, on en sait un peu plus sur le poste de gardien qui pose question ces dernières semaines au Rodez Aveyron football. Mais à 24 heures du coup d’envoi du prochain match, face au leader auxerrois, on ne sait toujours pas qui va garder la cage de l’actuel 7e de Ligue 2.

Si le N°1 Lionel Mpasi (genou) est toujours convalescent, le club a laissé filtrer le fait qu’un retour de Sébastien Cibois en pleine possession de ses moyens avant la fin de saison n’était pas garanti du tout il y a déjà plusieurs jours. " Il a une déchirure du muscule oblique (abdos). C’est minimum un mois d’arrêt, mais à voir selon quand il revient comment il se sent ", a ainsi rappelé ce matin en marge de la séance le manager général Grégory Ursule. Manager accompagné d’ailleurs du président Pierre-Olivier Murat.

Annonce attendue possiblement ce vendredi soir

Et pour cause, depuis le début de la semaine deux jeunes gardiens sont à l’essai pour tenter de suppléer le N°3 Enzo Crombez propulsé titulaire dans cette fin de saison haletante, et seul dernier rempart de haut niveau à l’entraînement. "Ça a fait du bien cette semaine à nos attaquants de pouvoir retrouver de l’adversité plus dense lors des séances. Le spécifique cette semaine a été top", n’a ainsi pas masqué le coach Didier Santini.

Un technicien qui a confirmé que soit Ewen Jaouen (Reims, 18 ans, 200 cm) soit Davy Rouyard (Bordeaux, 24 ans, 197 cm) serait recruté et propulsé directement dans le but ruthénois dès demain après-midi si leur prêt jusqu’à la fin de la saison au Raf est " homologué dans les temps ". Refusant de parler de préférence entre l’un ou l’autre alors que, selon nos informations, le club a lancé des procédures pour affilier les deux joueurs au cas où des tracas administratifs retardent la venue de l'un.

Il appartient donc à la direction du club de ficeler les derniers détails. Et une confirmation du choix (et donc de l’accord administratif) devrait intervenir avant ce soir. À cette heure, une deuxième titularisation d’Enzo Crombez, après son match à Caen la semaine dernière (revers 1-0) n'est pas à exclure non plus au regard du timing serré des opérations en cours.