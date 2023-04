Face à un milieu "toxique et misogyne", l'esport féminin veut se faire une place

(AFP) - Préjugés sexistes, insultes, cyber-harcèlement... Discipline mixte en théorie, l'esport reste un territoire souvent hostile aux femmes. "C'est triste à dire mais l'esport est un milieu encore très toxique et misogyne, du coup c'est très difficile de se faire sa place", raconte à l'AFP Velouria Baty, alias "Viki".

A 25 ans, cette joueuse de League of Legends vient d'être nommée capitaine des "French Bees", la première équipe 100% féminine de Vitality, le club d'esport leader en France.

Avec ses coéquipières "Chubby Daddy", "Aly", "Lilith" et "Kasane", elle s'apprête à disputer la Gamers Assembly, l'une des plus grandes LAN (tournois en salle) de France, et espère participer prochainement à la "Coupe des étoiles", la compétition féminine annoncée récemment par Riot Games, l'éditeur de League of Legends.

Créer une équipe féminine, explique Fabien "Néo" Devide, le patron de Vitality, "c'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps".

La pratique des jeux vidéos ne nécessitant pas de capacités physiques particulières, rien n'empêche en théorie les femmes de participer aux mêmes compétitions que les hommes.

Alors pourquoi segmenter les tournois ? Parce que seulement 6% des joueurs d'esport sont des joueuses, avance l'association "Women in games", et que participer à des compétitions mixtes d'esport les expose au sexisme et au harcèlement.

- Des insultes "une fois sur deux" -

"Je peux lancer une game et si on se rend compte que je suis une fille, je vais me faire insulter une fois sur deux. Ça peut être très décourageant pour une jeune fille qui commence", témoigne "Viki".

C'est pourquoi de plus en plus d'acteurs du secteur prennent désormais le parti de créer des compétitions réservées aux femmes. Objectif: offrir aux joueuses un espace "sain et sécurisé" et faire émerger ainsi de nouveaux talents pour encourager à terme la mixité.

Cette approche, qui peut sembler paradoxale, est "nécessaire", affirme "Viki". Mais cette vision genrée des compétitions n'a pas toujours fait l'unanimité.

"On a évolué", reconnaît Fabien Devide, qui a créé Vitality en 2013. "Avant on était vraiment pro-mixité. Mais quand on avait tous ce discours-là, rien n'était fait (pour inclure les femmes) et au final on a perdu plus de temps qu'autre chose."

"Sur le long terme, la mixité est ce qu'il faut privilégier. Mais avec du recul, on voit maintenant qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée", poursuit-il. "Donc aujourd'hui on est pro-ligues féminines à court et moyen terme. Il n'y a pas d'autre solution."

"C'est nécessaire au début. On ne peut pas lâcher les filles comme ça dans la meute de lions!", plaisante "Viki", qui espère pouvoir inspirer d'autres filles à se lancer.

- "Donner envie" -

"Je n'ai pas eu de +role models+ féminins quand j'étais jeune", explique-t-elle. "J'aurais bien aimé, donc c'est pour ça que des équipes comme la nôtre peuvent être une boussole pour des jeunes joueuses. Ça peut leur donner envie de s'investir, de voir que c'est possible, que ça marche, qu'on est encadrées, que c'est cool!"

"La création de cette équipe féminine est une première étape dans la démarche de mixité qui doit s'établir dans la pratique de l'esport", estime pour sa part Anne-Marie Gaultier, directrice Marketing chez Aldi France, le partenaire majeur de l'équipe.

"On va s'assurer d'une forte visibilité pour montrer que ces femmes-là ont osé être des femmes dans ce monde extrêmement masculin, pour montrer que les femmes peuvent s'exprimer et montrer leur talent."

Au sein de Vitality, les "French Bees" bénéficieront du même encadrement que les autres équipes du club, qui compte deux autres formations sur le jeu League of Legends, l'une participant à la LFL, la première division française, et l'autre à la LEC, l'élite européenne.

Actuellement, aucune des "French Bees" n'a le niveau pour y prétendre, admet "Viki". "Dans les faits, on n'a pas le niveau pour la LEC, c'est sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on est nulles dans nos gènes! C'est parce qu'on n'a pas encore pu prouver qu'on était capables", dit-elle.