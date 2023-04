Druelle Balsac. Dernier thé dansant de la saison

La saison des thés dansants s’est achevée ce dimanche 4 avril dans la salle des fêtes de Druelle village bien remplie. Une forte affluence, près de 150 mordus de danse, a marqué ce rendez-vous et les habitués étaient là, clôturant presque à regret ces rencontres mensuelles depuis le mois d’octobre dernier. Michel Soulié, l’infatigable président de "Lo Serado" et les membres du bureau pouvaient être satisfaits avec de très belles participations tout au long de la saison qui débute en octobre pour s’achever début avril. L’orchestre de Gilles Saby, accompagné par Francis Cavaroc, a animé avec son brio habituel ce long après-midi festif. Comme d’habitude, les danseurs ont pu prendre un moment de repos en dégustant les excellents choux à la crème, toujours très appréciés, confectionnés par un membre du club. Les thés dansants ont leur public et les danseurs de ce mardi ont pu prendre note du retour de ces derniers le mardi 3 octobre avec la présence de l’orchestre de Sébastien Dewez. En attendant cette reprise, les organisateurs remercient leur fidèle public et leur souhaitent de passer un bel été.

Voyage à Sète le 20 juin

Au programme : matin, visite commentée de Sète en petit train, puis ballade dans la ville. Midi, typique repas sétois sur les quais. Après-midi, croisière sur l’étang de Thau et explications sur l’élevage des huîtres et des moules, avec vision sous-marine. Le prix est fixé à 70 €. Inscriptions au 06 89 87 57 94 ou 05 65 69 37 33. Elle ne sera définitive qu’après avoir donné un chèque d’acompte de 35 € à l’ordre de Ruban Bleu à un responsable de Lo Serado. Nombre de places limité.

Confimer au plus tard le 20 mai.