Luc-la-Primaube. Des cours de médiété pour faire de son corps un allié

Lors de cette saison 12, la MJC propose des ateliers de médiété tous les mardis, de 18 h 15 à 19 h 15, animés par Raphaël Franco, salle Terre des Hommes à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube. Le médiété est le socle des séances de thérapie sportive. Il associe une phase permettant d’améliorer et d’approfondir le ressenti corporel et des phases d’études méticuleuses des mouvements pour préparer et mobiliser l’ensemble des chaînes musculaires de manière efficiente et sûre. Cette activité apprend à faire un mouvement en conscience et ainsi respecter les chaînes musculosquelettiques du corps. Le médiété n’est pas une discipline sportive mais une méthode de travail qui permet de faire des étirements, du renforcement musculaire, du gainage et des assouplissements mais toujours dans le geste juste parfait. Quels que soient votre âge et votre niveau, le médiété s’adresse à ceux qui souhaitent retrouver le plaisir du sport, développer leur bien-être mental et physique et soulager leurs douleurs au quotidien. Raphaël Franco est là pour regarder et corriger la posture, d’où un nombre de participants limité. Il fait travailler les participants sur les muscles profonds, ceux qui permettent de tenir la structure du corps. Le gainage permet un travail sur la ceinture abdominale très bénéfique pour les gens qui souffrent de mal de dos.