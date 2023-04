Les causes de l'avalanche qui a emporté six vies ce dimanche 9 avril au glacier de l'Armancette dans les Alpes ne sont pas encore déterminées. Plusieurs causes ou une conjonction de causes pourraient expliquer ce drame, dont peut-être une d'origine humaine. On détaille.

Ce matin du dimanche 9 avril aux Contamines-Montjoie, rien ne laissait présager du drame qui aller frapper le vallée depuis le glacier de l'Armancette : peu avant midi, une avalanche qualifiée de "monstrueuse" allait se déclencher et déferler sur une quinzaine de personnes, dont six n'en sortiront pas vivantes.

Pourtant, toutes les conditions étaient réunies pour une belle journée de randonnée en montagne, très fréquentée en ce week-end pascal, comme en témoignait auprès de l'AFP le maire des Contamines-Montjoie. Il y avait beau temps, et Météo France n'a pas émis d'alerte avalanche, jugeant le risque "limité" à 2 sur uné échelle de 5 au-dessus de 2 400 m, et "faible" (1 sur 5) au-dessous, détaille France Info. "Les conditions étaient très bonnes pour faire du ski, c’est une des meilleures journées de l’hiver", abonde sur BFMTV Jean-Luc Mattel, adjoint au maire de la commune.

L'avalanche est partie du glacier d'Armancette jusqu'aux portes des Contamines-Montjoie. Repro Centre Presse - Google Maps

Quelles causes possibles ?

Comment expliquer alors cette avalanche ? Les causes peuvent être multiples, comme elles peuvent également se conjuguer ensemble pour devenir dramatiques.

Une possible cause purement physique d'abord, ici une question de nivologie (science qui étudie la neige, le manteau neigeux, les chutes de neige et les avalanches), selon le directeur de l'Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches (Anena) Emmanuel Coquand. "Une sous-couche de neige fragile était enfouie sous d’autres couches de neige qui, elles, ont formé un manteau neigeux plutôt stable en surface, et donc ces pièges sous le pied n’étaient pas décelables en surface”, a-t-il déclaré à France 3. Impossible à voir et donc à prévoir.

Autre cause possible : une hausse rapide des températures. En effet, la Haute-Savoie a connu "un fort et rapide réchauffement des températures (...) depuis le début du week-end de Pâques", a déclaré à France Info Yves Le Breton, le préfet du département. Un réchauffement qui rend moins stable les différentes couches neigeuses.

Enfin, la dernière cause possible pourrait être d'origine humaine, selon des clichés de l'avalanche pris du Mont joux, situé en face des Dômes de Miage et de la Combe de l'Armancette où s'est déroulé le drame.

Sur l'un des clichés, un internaute a remarqué deux points noirs près du départ de l'avalanche (au centre du carré rouge sur la photo de l'article, NDLR), en commentant "Eux, ils ont dû flipper", l'auteur des clichés répondant par "C'est clair". Lorsqu'on examine de plus près ce cliché, on remarque des traces, qui ressemblent plus à des traces de pas qu'à des traces de ski, et descendant de la crête (derrière, c'est l'Italie) jusqu'à ces deux points noirs. Est-ce bien deux personnes qui se trouvaient là, tout près de l'endroit où l'avalanche s'est déclenchée ? Et si oui, ont-elles participé au déclenchement de cette avalanche ou ont-elles, comme l'ont souligné les deux internautes, eu beaucoup de chance ?

Pour l'instant, le dernier mot revient encore, et sagement, au préfet de Haute-Savoie Yves Le Breton : "L'enquête dira quelles sont les causes exactes de cette avalanche".