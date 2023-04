Impôts 2023 : SMS, mails, numéros de téléphone surtaxés... Ces arnaques dont il faut se méfier

La déclaration 2023 pourra se faire en ligne à partir de ce jeudi 13 avril 2023. Une période durant laquelle il faut particulièrement se méfier des arnaques, et ces dernières sont légion.

Par mails

Le magazine 60 Millions de consommateurs alerte déjà sur des mails malveillants indiquant que vous pouvez bénéficier d'un remboursement d'impôts... et pour toucher cette somme, il faut cliquer sur le lien présent dans le message. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Le lien renvoi vers un site dont l'identité visuelle ressemble fortement à celui des impôts, et il est demandé de renseigner ses coordonnées bancaires. Ce qui est encore moins avisé de faire.

Ces escroqueries sont de moins en moins faciles à déceler. Il est donc très important de regarder avec attention l'adresse du destinataire, et de bien se souvenir que vos coordonnées bancaires ne seront jamais demandées par les services des impôts, l'Assurance maladie ou bien par la CAF.

Par SMS

On peut aussi tenter de vous escroquer de la même façon via un SMS sur votre téléphone. Là encore, on vous informe que l'administration souhaite vous rembourser un trop perçu tout en renvoyant vers un lien pour renseigner ses coordonnées bancaires.

Par ce biais, les escrocs peuvent vous faire croire aussi que vous avez une amende de stationnement impayée en vous envoyant un lien pour régler une majoration qui n'existe pas. "Des SMS circulent actuellement pour escroquer les usagers", prévient le site des impôts.

Vous pouvez aussi être renvoyés vers des numéros de téléphone surtaxés, sous prétexte que c'est pour joindre un centre des Finances publiques. Ces numéros commencent par exemple par 0 899 ou 0 891... Ce qui vous indique que ce sont des faux. Les centres des Finances publiques utilisent normalement des numéros de téléphone ordinaires locaux (qui commencent par 01, 02, 03, 04 ou bien 05).

Par appel

Certains escrocs n'auront pas froid aux yeux en vous appelant et en se faisant passer pour une administration, éventuellement un agent de la Direction générale des Finances publiques. L'appel peut paraître anodin, la personne au bout du fil pourrait vous demander par exemple votre numéro fiscal, une information qui lui suffirait afin de pirater votre compte.

Vous pourriez aussi recevoir un message vocal vous demandant de rappeler au plus vite l'administration... Sauf que le numéro de téléphone est surtaxé et risquerait de vous coûter cher.