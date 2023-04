Réforme des retraites : syndicats, RIP, décision du Conseil constitutionnel, 12e journée de mobilisation... la semaine s'annonce décisive

Vendredi 14 avril le Conseil constitutionnel rendra sa décision concernant le texte de la réforme des retraites.

Peut-être le bout du tunnel… La semaine s’annonce, en tout cas, décisive pour Emmanuel Macron et Élisabeth Borne. En effet, c’est vendredi, le 14 avril, que le Conseil constitutionnel rendra sa décision concernant la réforme des retraites.

Plusieurs scénarios sont possibles : la censure totale, partielle ou pas de censure du tout. Sans trop y croire les syndicats et la gauche espèrent la première issue afin de clore près de trois mois de contestation sociale. Mais la deuxième option est la plus probable.

Les sages pourraient retirer du texte certaines mesures comme l’index seniors, le CDI seniors ou encore la portabilité des droits pour les contractuels de la fonction publique. Des modifications qui durciraient le texte et pourraient fâcher les partenaires sociaux et relancer le mouvement.

L’invitation aux syndicats

Pour éviter de réactiver la colère sociale, le chef de l’État pourrait prendre très rapidement la parole, peut-être lundi 17, afin d’inviter les organisations syndicales à l’Élysée, comme il s’y est engagé depuis la Chine. Emmanuel Macron aimerait les impliquer dans une discussion sur la loi travail qui sera présentée au parlement en juin. L’entourage du Président est convaincu que ces derniers ne pourront pas refuser l’opportunité qui leur est offerte de corriger ainsi les défauts de la réforme sur les retraites.

Un œil sur le référendum d’initiative partagée

D’ici là, Élisabeth Borne poursuivra ses entretiens avec les forces politiques. Elle doit notamment échanger avec les représentants des collectivités locales. Vendredi, le Conseil constitutionnel devra aussi se prononcer sur la demande de RIP (Référendum d’initiative partagée) déposée par 252 parlementaires. S’il est déclaré conforme, là encore une porte de sortie de crise pourrait s’entrouvrir car le mouvement social n’aura plus de raison d’être et les opposants à la réforme se concentreront sur le recueil des signatures nécessaires. Mais s’il n’est pas déclaré conforme, ce qui semble être la voie la plus probable, la gauche syndicale et politique va devoir donner un nouveau souffle à la mobilisation qui semblait, la semaine dernière, marquer le pas.

Test important jeudi dans la rue

Les tensions qui sont apparues en fin de semaine entre les deux têtes de l’exécutif leur donnent un peu d’espoir. L’épisode laisse entrevoir une différence d’appréciation entre l’Élysée et Matignon dont les opposants au texte pourraient user pour cibler, à nouveau, leurs attaques sur la personne du Président et remobiliser la rue. La journée de manifestation de jeudi sera donc un test important.