Handball : vers la création d'une section handisport au Roc à Rodez ?

Cela serait une grande première en Aveyron.

Éducateur sportif et entraîneur de plusieurs catégories d’âge au sein du Roc depuis un an, Noé Jarrige s’intéresse au développement du sport collectif pour les personnes en situation de handicap. "On n’a pas l’habitude de voir le handicap au sein des clubs. Mon idée est de proposer d’accueillir une section hand-fauteuil au Roc." En Aveyron, les disciplines collectives pour ces athlètes sont quasi inexistantes, d’où l’intérêt formulé par le jeune éducateur : "Il n’y a pas de fédération spécifique. Le comité départemental handisport aveyronnais est partenaire de notre initiative, avec le soutien de Vitae, équipementier pour personnes âgés ou handicapés."

Des entraînements et matches en fauteuils manuels

Ce serait une première en Aveyron. La section pourra s’ouvrir aux personnes invalides comme valides. Et donc, des personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel et d’autres athlètes qui ne souffrent d’aucun problème de cette nature pourront jouer ensemble. "Le hand-fauteuil n’est pas rattaché à la Fédération française de handball, donc il n’existe pas de championnat. Mais quelques fois par an, des regroupements de sections collectives de handisport de l’Hexagone s’organisent", précise Jarrige.

Pour ouvrir cette section espérée en septembre prochain, des fauteuils et du matériel seront prêtés par le comité départemental handisport en tant que partenaires. Les établissements aveyronnais spécialisés, seront invités à proposer cette activité à leurs patients. Quant au développement et à la promotion auprès du public et des futurs adhérents, les événements comme celui organisé le 22 avril joueront un grand rôle.

L’Amphithéâtre réservé pour l’occasion

Toute l’après-midi, à l’Amphithéâtre, le Roc, le comité et Vitea vont mettre en place des animations autour du sport collectif, du maniement du fauteuil, des règles etc. L’équipe de Roques-sur-Garonne, expérimentée sur le sujet, sera présente pour aider à organiser cette journée découverte, ouverte à toute personne valide ou en situation de handicap. En fin de journée, les seniors du Roc feront une démonstration en fauteuil suivi d’un match contre l’équipe de Roques-sur-Garonne. Avant de jouer leur rencontre de championnat contre Cavigal Nice à 20 h 30. L’occasion, donc, de refaire une démonstration à la mi-temps, afin de toucher un public plus large.