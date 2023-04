Villefranche-de-Rouergue. Un très bon moment de théâtre jeudi dernier avec "L’Angoisse du roi Salomon"

Spectacle programmé jeudi dernier au Théâtre municipal par les Espaces Culturels, "L’Angoisse du roi Salomon" est une plongée dans l’univers de Romain Gary alias Émile Ajar et de son dernier livre. Un univers dans lequel se reconnaît Denis Rey, metteur en scène et acteur de la pièce et qu’il explore dans une vraie prouesse en interprétant avec brio les personnages du roman.

Un remarquable "seul en scène" sans temps mort pour traduire un panel d’émotions qui a su toucher le public.

Prochain rendez-vous ce samedi 15 avril 2023 à 20 h 45 "Racine de 3" de la Cie Théâtre du Détour. C’est avec les mots de tous les jours et une sorte de naïveté qui entraîne très souvent le rire que s’expriment les personnages de la pièce. Du théâtre de l’absurde, du théâtre du réel… Ça raconte la vie tout simplement ! Une comédie de science-fiction arboricole avec 3 grands comédiens.

Réservations : Espaces Culturels : 06 87 95 09 82 billetterie@espaces-culturels.fr

Office de Tourisme : 05 36 16 20 20