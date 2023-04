Au conseil municipal d'Onet-le-Château, unanimité sur les travaux de rénovation énergétique

En amont du compte rendu du conseil municipal qui s’est tenu à la Maison des associations, focus sur plusieurs points traités concernant la rénovation énergétique des bâtiments municipaux.

Pour mémoire, le Fonds vert est un dispositif destiné à financer les projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés dans trois domaines : performance environnementale, adaptation du territoire au changement climatique et amélioration du cadre de vie.

Pour être éligible, les projets de rénovation des bâtiments publics locaux (incluant les équipements sportifs dans la perspective des jeux olympiques et paralympiques) doivent permettre de diminuer d’au moins 30% leur consommation énergétique par rapport à la situation d’avant-projet et réduire significativement les émissions à effet de serre.

Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, la collectivité va donc poursuivre ses travaux d’entretien, en accélérant la réduction des consommations d’énergie et en améliorant leur performance énergétique, avec l’aide de ce dispositif.

L’Hôtel de Ville

Ce n’est un secret pour personne, le bâtiment est considéré comme une passoire énergétique.

Pour y remédier l’ensemble des menuiseries et des protections solaires vont être remplacés, l’isolation des combles va être renforcé, une ventilation double flux sera mise en place, ainsi qu’un pilotage et régulation des systèmes de chauffage et en option, une réflexion est menée sur la mise en place de panneaux voltaïques en autoconsommation.

Le gymnase des Glycines

Le bâtiment ne possède plus actuellement de chauffage et il va être remplacé par un nouvel équipement plus respectueux de l’environnement et qui permettra de réguler la consommation d’énergie, tout en maintenant un niveau de confort idéal pour la pratique sportive.

Le stade du Colombier

Les travaux concernent le bâtiment des vestiaires très énergivore, en remplaçant le chauffe-eau gaz par un chauffe-eau thermo-dynamique, la toiture par un bac acier et les menuiseries bois par des menuiseries aluminium.

Les autres bâtiments concernés

D’autres travaux se poursuivent dans le cadre de ce plan de sobriété énergétique.

Ils concernent la MJC, l’école des Genêts, l’école Pierre-Puel, l’école des Narcisses, l’école Jean-Laroche, la médiathèque Paul-Géraldini et le centre technique municipal, qui seront dotés d’un système de pilotage et régulation des systèmes de chauffage de type gestion technique des bâtiments (GTB).