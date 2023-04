Ça tourne pour les collégiens à la Chartreuse

Le week-end dernier, malgré le beau temps, le groupe de l’atelier cinéma du collège F. Carco de Villefranche-de-Rouergue n’a pas chassé les œufs de Pâques. Après avoir réfléchi leur projet, écrit le scénario et apporté matériel et costumes, du samedi au lundi férié, les dix élèves volontaires encadrés par M. Fauré étaient en tournage. Cette année, le court métrage a eu pour décor la Chartreuse Saint-Sauveur, superbe témoignage de l’art gothique du XVe siècle.

Toutefois, avec leur professeur, durant ce week-end, il s’est moins agi de faire de l’histoire que de raconter l’histoire inventée durant les séances de préparations : cinq adolescents se sont donné rendez-vous pour visiter sans autorisation un monument qui les fascine et ainsi peut-être découvrir une certaine relique interdite. Inspirés par Steven Spielberg et Stranger Things, les élèves de 6e, 5e et 4e ont donc mis en scène une petite aventure où l’on se rend compte que les rapports entre les individus ont parfois plus d’importance que l’objet qui au départ motive la quête.

Soutenu par la mairie de Villefranche, par le cinéma le Vox et CinéAzur, ainsi que par l’Office de Tourisme Bastides et Gorges de l’Aveyron, l’atelier du collège a aussi sollicité, comme les années précédentes, l’aide du réalisateur Baptiste Grandin, lui-même épaulé par Roser Martínez Garcia, qui ont tous deux l’expérience de ce format de film et des ateliers à destination des jeunes. "La Relique interdite", c’est le titre, est actuellement en postproduction et le court-métrage que les élèves (et les adultes !) ont maintenant hâte de découvrir devrait être visible début juin.

