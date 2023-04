Espalion. Le colonel Mickaël Lecoq à la rencontre des pompiers

Le colonel hors classe Mickaël Lecoq, tout nouveau Directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Aveyron, visite aujourd’hui le centre de secours de Nord-Aveyron dirigé par le lieutenant Serge Rieutort.

Le corps de sapeurs-pompiers d’Espalion a vu le jour en décembre 1852. L’appellation sapeur vient du mot sape, datant de l’époque napoléonienne : saper une partie attenante d’une maison en feu permettait d’éviter la propagation au voisinage, d’où le terme sapeur auquel on a rajouté pompier avec les premières pompes à bras, qui furent utilisées par les premiers soldats du feu au XVIIIe siècle. En 1853, la première, Berthe I, fut offerte par Casimir Mayrand, dont la caserne porte le nom. Dix ans plus tard, la commune a acheté la suivante. En 1864, a été fêtée la première Sainte Barbe. Lundi 29 mai 1876, Jean Baptiste Cayron et Pierre Frontin périssent brûlés en luttant contre un feu de maison, rue du Moulin. C’est après la Seconde Guerre mondiale que le corps fait l’acquisition d’une motopompe. La caserne de l’avenue de la Gare est inaugurée en 1951, dotée un an plus tard de la première sirène avec un code précis selon l’appel : feu, inondation ou simplement essai. Le centenaire du corps est fêté le 14 décembre 1952 et le conseil municipal rend hommage aux deux pompiers morts au feu en donnant leur nom aux places Jean-Baptiste-Cayron et Pierre-Frontin. Le premier poste de pompier professionnel, occupé par le sapeur Dominique Fontanier, est créé le 1er octobre 1972. Le corps de sapeurs-pompiers de Saint-Côme-d’Olt, quant à lui, a vu le jour en 1869, à la suite de plusieurs incendies sur la commune, et il s’est doté de la première pompe un an plus tard. Les deux corps d’Espalion et Saint-Côme-d’Olt fusionnent le 1er octobre 1997 et ils prennent possession du CSP de Boralde. Actuellement il compte 3 sapeurs-pompiers professionnels et 38 sapeurs-pompiers volontaires dont 1 infirmière et 1 médecin. Une section de sapeurs-pompiers jeunes a été créée et ils suivent régulièrement une formation en vue d’être prêts à intervenir lorsqu’ils auront l’âge requis.

Déroulement de la visite. 18 heures : accueil et échange avec le chef de centre ; 18 h 30. Échange avec les élus locaux (maires, conseillers départementaux, président de la communauté de communes). 19 h 15, présentation et échanges avec les sapeurs-pompiers du centre.

La soirée se terminera autour d’un pot de bienvenue.