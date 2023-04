La Loubière. L’épi du Rouergue fête ses 50 ans

Voilà cinquante ans, cinquante ans déjà, que Michel Moulinié, boulanger au Nayrac, s’associait à ses collègues de Gages, Florentin Moyrazès, Muret-le-Château et de Nuces pour créer à Lioujas, l’Épi du Rouergue.

Il s’agissait alors de construire un point de production commun de boulangerie et viennoiserie pour leurs magasins respectifs mais aussi pour pouvoir proposer pains et viennoiseries sur les marchés des villes et villages. Ces marchés hebdomadaires ou grandes foires connaissaient alors un bel essor. Michel Moulinié, ce visionnaire aujourd’hui âgé de 85 ans effectue toujours sa visite quotidienne au site de production du Parc d’Activités de Lioujas dirigé par son fils Michel.

L’essor de l’Épi du Rouergue tient aussi d’une véritable saga familiale puisque le fils du créateur et directeur actuel, s’est assuré les services de sa fille Natacha à qui il a délégué les fonctions de responsable magasins et de chargée de communication.

Jean-Bernard Delous est adjoint de direction de cette entreprise qui a réussi à préserver une ambiance familiale comme en attestent les messages de salariés diffusés sur des clips réalisés pour la célébration du cinquantenaire.

250 salariés et 15 magasins

L’Épi du Rouergue dénombre actuellement 250 salariés et quinze magasins répartis en Aveyron et dans le Tarn. Ces magasins distribuent le panel de pains façonnés à la main, les viennoiseries, pâtisseries, sandwiches, gâteaux secs et snackings entièrement fabriqués dans les laboratoires du parc d’activités de Lioujas. La fouace de l’Épi est devenue l’un des fleurons de l’entreprise et s’avère de plus en plus prisée pour les rassemblements familiaux ou associatifs.

Le laboratoire pâtisserie a été récemment doublé en surface pour l’adapter à la croissance des ventes en magasin qui compensent le lent déclin des marchés de plein-vent. Néanmoins l’Épi du Rouergue reste bien présent sur les marchés du sud-ouest de la France et effectue des tournées de distribution à domicile pour répondre à des besoins en zones rurales.

Pour marquer dignement le cinquantenaire de l’Épi du Rouergue, une grande tombola pour l’ensemble des clients, avec l’appui des principaux fournisseurs. Tous les clients avaient la possibilité d’y participer.