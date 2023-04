Moyrazès. L’exposition Ilarie Voronca met en valeur la résistance contre le nazisme

Mettre en lumière l’âme citoyenne de celles et ceux qui au cours de la période dramatique de l’occupation allemande de la seconde guerre mondiale et de la chasse aux juifs et résistants qui se sont mis en danger pour assister et protéger des femmes et des hommes au péril de leur vie, tel est l’intention de cette exposition à l’espace culturel Jean-Mazenq.

Jean et Elise Mazenq sont de ceux-là. Humanistes, solidaires, courageux, ils ont offert le gîte et la sécurité au poète Ilarie Voronca.

Les associations GPIV (le Grenier Poésie Ilarie Voronca), les ateliers de la Maresque soutenues par la municipalité de Moyrazès et l’ADAGP proposent et ce jusqu’au 20 avril prochain toute une série d’animations et d’exposition sur le thème de la résistance et de la solidarité.

C’est en présence des membres des familles Mazenq et de leurs descendants, des représentants des associations partenaires, de Michel Artus maire de Moyrazès et de Carol Iancu représentant le comité Français pour Yad Vashem qu’a été donné le coup d’envoi de cette réalisation.

D’autres animations avec les enfants partenaires de l’éco-école ayant travaillé la gravure avec l’association naucelloise "Le calame et la vigne", mais aussi une adaptation théâtrale du roman d’Ilarie Voronca dédiée à Suzette Mazenq et un spectacle poétique avec le groupe Villelongue de Sauveterre-de-Rouergue viendront étoffer cette semaine culturelle.