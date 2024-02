Moyrazès. Martin et Lucas en route pour le 4L Trophy

Le Raid 4L Trophy est un raid automobile solidaire destiné aux jeunes de moins de 28 ans et couru exclusivement en Renault 4L.

Créé par Jean-Jacques Rey en 1997, il est organisé par l’entreprise Desertours en partenariat avec l’École supérieure de commerce de Rennes, qui apporte l’encadrement bénévole. L’objectif du 4L Trophy est d’organiser et participer à des évènements sportifs ayant un objectif humanitaire afin de permettre l’apport de fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du Maroc, la sensibilisation à la solidarité active et la facilitation de l’accès à la connaissance à toutes et à tous.

Martin et Lucas bénéficient de plusieurs partenaires, entreprises, communes et ils ont également créé un lien avec les écoles de Moyrazès et de Mirandol-Bourgnounac.

Il sera possible de suivre le périple de Martin et Lucas avec le lien www.polarsteps.com/MartinSalinier/10229921-4l-trophy-2024