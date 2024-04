Onet-le-Château. Les jeunes entre le XCO du Lac des Bruyères et le Ben’Duro de Flagnac

En ce dimanche estival, les pilotes de Vélo 2000 Onet étaient sur deux courses !

Pour les plus jeunes et amateurs de cross-country, le rendez-vous était au lac des Bruyères, course organisée pour le Vélo Club de Laissac. Émilie et Alexandre n’ont pas fait le déplacement pour rien ! Alexandre termine deuxième et podium en U11 garçon. Émilie est première en U11 Fille. Frère et sœur, ils confirment leur talent. Alexandre est souvent passé proche du podium, mais cette fois-ci, il était sur la boîte ! Bravo à tous les deux !

Les enduristes, Sébastien, Loïs, Baptiste, Mathis et Adrien étaient à Flagnac pour participer au Ben’Duro organisé par le Guidon Decazevillois.

Visiblement, la course fut riche en émotion et en stress le matin. Ensuite, l’épreuve a retrouvé un rythme plus serein. L’équipe Vélo 2000 Onet a fonctionné à plein régime : entraide, soutien, motivation et assistance en commun. Les pilotes ont pris du plaisir mais les accompagnants, les parents, ont eux aussi passé un bon moment. Une journée un peu éprouvante sur le bord des spéciales mais la course a été maîtrisée par nos jeunes et moins jeunes qui ont su rouler vite sans se mettre en danger, ni casse de matériel. Mention spéciale à Adrien qui faisait là sa première course enduro ! Bravo à tous et un grand merci aux accompagnants.