Espalion. Le maintien est assuré pour l’équipe fanion Messieurs

Les bons résultats se suivent chaque week-end.

Dimanche dernier, pour la dernière journée du Championnat de Régionale 1B, l’équipe 1 Messieurs se déplaçait à Capdenac, leader incontestable de la poule, pour tenter d’y obtenir le maintien pour sa première saison à ce niveau.

Sur la lancée du week-end précédent, Thomas Saint-Léger apportait le premier point aux Espalionnais avec une victoire à 15/3 en 3 sets. Une fois de plus, Cyril Douls, signait la perf du jour en s’imposant 7/6 3/6 6/4 contre un joueur classé 3/6 ! Jullien Camboulives et Damien Combettes cédaient face à des adversaires bien plus forts : 2-2 après les simples. Un troisième point arraché en double permettait d’obtenir le match nul sur l’ensemble de la rencontre, et donc d’assurer le maintien.

Troisième victoire de rang pour les dames

L’équipe Dames recevait Onet-le-Château. Dans le simple 3, Sophie Nicolas l’emportait 6/4 7/5, pendant que Marie Conquet, après un début compliqué, était tout près d’accrocher un troisième set face à une adversaire expérimentée.

Le simple 1, au terme d’un match marathon, tournait à l’avantage de Marlène Humbert qui réalisait une belle perf permettant aux Espalionnaises de tourner à 2-1 après les simples.

Marie Conquet et Marie-Claude Trémolières ne tremblaient pas en double, et apportaient les 2 points pour une victoire finale 4-1.

Les dames se déplaceront à Rodez Tennis Padel dans 2 semaines, pour tenter d’y obtenir un ticket d’accès dans la division supérieure.

Les rendez-vous de la semaine prochaine

Dimanche 23 avril, dès 9 heures, l’équipe 2 Messieurs reçoit ASPTT Albi. Dans la foulée, en début d’après-midi, l’équipe 3 Messieurs accueille Salmiech. Le public est attendu nombreux pour venir supporter les tennismen espalionnais.