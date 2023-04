Espalion. C’est bien reparti au château de Calmont-d’Olt

Après quelques mois d’hivernage, le château de Calmont-d’Olt a rouvert ses portes pour une nouvelle saison pleine de surprises.

Pour marquer l’ouverture de la nouvelle saison, l’équipe d’animateurs avait invité, tout le week-end pascal, enfants et plus grands à participer à une chasse aux œufs haute en couleurs avec l’événement "Pâques au château". Les participants ont ainsi profité de visites et d’animations proposées par des guides costumés et découvert (ou bien redécouvert) le site et son histoire. Pour passer un après-midi inoubliable, jeux en bois en accès libre, un tout nouveau parcours du chevalier et des costumes en prêt... tout avait été repensé.

Des journées évènement

Atelier "Décore ton œuf". Les mercredis 26 avril et 3 mai le château invite à venir fêter l’arrivée du printemps.

À l’occasion des vacances de Pâques, l’équipe du château proposera des animations et un atelier créatif. Avec l’atelier "Décore ton œuf" les enfants pourront laisser leur âme d’artiste s’exprimer avant d’assister en famille aux animations.

Petits et grands pourront participer à un parcours du chevalier "spécial Pâques".

Programme : 14 h -15h15 atelier "Décore ton œuf", 15 h 30 tirs de la pierrière et du trébuchet, 16 h 15 démonstration d’archerie médiévale. Jeux de société, jeux en bois et stand de tir à l’arbalète seront en libre-service. Horaires : 14 heures à 18 heures. Tarif unique de 6 € à partir de 5 ans.

Chantier des anciens. Ce traditionnel rendez-vous est fixé du 4 au 9-10 mai. Les anciens animateurs et bénévoles auront encore une fois le plaisir de se retrouver pour une semaine (ou une journée) de bénévolat au profit du château.

Des nouveaux jeux de printemps

Les jeux au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n’y avait pas de télévision, pas d’accès à internet et ni même de jeux vidéo ! Mais alors, à quoi jouait-on ? Avait-on vraiment le temps de s’amuser ? Le forgeron joue-t-il aux mêmes jeux que le chevalier ? Tous les jeux étaient-ils autorisés ? Cette animation ludique va immerger le public dans l’époque médiévale. Ce sera l’occasion de venir tester les nouveaux jeux réalisés par les bénévoles de l’association. Apprentis chevaliers et futures princesses pourront gagner leur diplôme suite à un parcours de 14 épreuves jusqu’au sommet du donjon.

Horaires d’ouverture de basse saison : fermé le jeudi. Du 8 avril au 30 avril : 14 heures – 18 heures. Du 1er mai au 1er juillet : midi – 18 heures.

Animations proposées les week-ends et jours fériés uniquement : 14 h 30, tir du trébuchet suivi d’une visite guidée, 16 heures démonstration d’archerie suivie d’une visite guidée Tarif : adultes 5,50 €, enfants 4,50 €.

Plus d’informations : site internet : www.chateaucalmont.org/Email : info@chateaucalmont.org Tél : 05 65 51 69 92 ou 05 65 44 15 89. Facebook : Château de Calmont d’Olt.