Apple entend rendre ses produits neutres en carbone d’ici 2030

(ETX Daily Up) - Apple souhaite atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de ses productions d'ici 2030, du moins dans tout ce qui est de son ressort. Cela passe essentiellement par l'usage quasi systématique de matériaux recyclés et renouvelables.

Cela fait longtemps qu'Apple communique sur sa stratégie environnementale. L'entreprise annonce avoir atteint la neutralité carbone au niveau de ses activités d'entreprises depuis 2020. La prochaine étape est d’atteindre cette neutralité pour l'ensemble de sa production. D'ici 2030, tous les produits Apple seront ainsi fabriqués avec de l’énergie propre et encore plus de matériaux recyclés. En réalité, la volonté d'Apple est de réduire de 75% l'ensemble de ses émissions de CO2 dans le cadre de sa production (par rapport à 2015). "Nous avons déjà réduit notre empreinte carbone brute de plus de 45 % depuis 2015", indique l'entreprise américaine dans son dernier rapport environnemental.

Apple va donner la priorité à 14 matériaux (aluminium, cobalt, cuivre, verre, or, lithium, papier, plastique, éléments de terres rares, acier, tantale, étain, tungstène et zinc) en fonction de leur impact sur l’environnement, les droits humains et l’approvisionnement. Ensemble, ils représentent près de 90% des matériaux utilisés dans les produits Apple.

Le constructeur américain souhaite, à terme, utiliser un maximum de matériaux recyclés dans ses produits, avec par exemple un nouvel objectif de 100% de cobalt recyclé dans toutes ses batteries d’ici 2025. A cette échéance, il devrait en être de même pour les éléments de terres rares. Du côté des circuits imprimés, ceux-ci devraient disposer de soudures en étain ainsi que d'un placage en or 100% recyclés.

En 2022, environ 20% de l’ensemble des matériaux utilisés dans les produits Apple provenaient de ressources recyclées ou renouvelables. Dans le détail, 95% du tungstène, 73% des terres rares, 67% de l'aluminium, 38% de l'étain et 25% du cobalt composant les produits Apple proviennent déjà de ressources recyclées. Côté ordinateurs, la dernière génération de MacBook Air bénéficie de l'utilisation de 40% de matériaux recyclés et renouvelables.

De cette manière, Apple s’efforce à dépendre de moins en moins des matériaux extraits de mines, tout en soutenant les populations locales à quitter le secteur minier, à développer des compétences et ainsi tendre vers de nouveaux métiers.

Pour mener à bien cette politique, Apple propose plusieurs services de reprise et de recyclage gratuits des anciens appareils. L'entreprise a aussi développé un robot de désassemblage, Daisy, capable de récupérer les différents composants d'une vingtaine de modèles d’iPhone. Il en existe aujourd'hui deux modèles au monde, capables chacun de traiter jusqu'à 200 iPhone à l'heure.

A noter, enfin, qu'à l'occasion de la Journée de la Terre, ce samedi 22 avril, Apple va organiser des sessions spéciales dans certains de ses Apple Stores, dans le but d'inciter à agir pour protéger la planète.