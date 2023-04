Les habitants invités à adopter les bons gestes de tri

Lors de la foire mensuelle, Pierre animateur déchets et environnement et Annabel Girou, chargée de communication au sein du Sydom Aveyron ont réalisé une petite animation afin d’échanger avec les citoyens autour de la thématique des déchets et de les informer des bons gestes à adopter en matière de tri !

Les agents du Sydom ont rappelé que la qualité du tri était importante et qu’il arrive encore que des déchets qui ne sont ni des emballages, ni des papiers, soient malgré tout jetés dans la poubelle jaune. Ces erreurs, considérées comme des refus de tri, ont un fort impact budgétaire pour les collectivités et le citoyen!

Tous les emballages et tous les papiers déposés dans le sac jaune sont acheminés à Ecotri, centre de tri basé à Millau pour être séparés par matière et orientés vers une usine de recyclage pour être valorisés !

A partir du mois de juillet, il sera possible de venir visiter les équipements d’Ecotri et son parcours pédagogique.

Plus d’infos : 05 65 68 34 49

www.trionstousles emballages.fr