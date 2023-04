Onet-le-Château. Pour les vacances, séjour et journées attendent leur public à la MJC

Enfants et ados poseront leur cartable ce soir, pour une nouvelle quinzaine de vacances, celles de printemps, que beaucoup d’entre eux passeront avec la MJC et ses animateurs qui ont, comme à chaque session, préparé un super programme :

Pour les ados

Les journées seront très éclectiques, entre tournoi e’game, boxe, cuisine, rallye-photo, BMX, football américain ou golf, course d’orientation, chase tag, ou encore quilles, grands jeux et Onet-City. Il y aura également un séjour "nature, aventure et déconnexion" à Najac, du 26 au 28 avril.

Les finales régionales du tournoi Ufolep se dérouleront également durant ces vacances (les 4 et 5 mai), les jeunes concernés recevront les consignes en leur temps.

Pour les enfants

Ils continueront de faire avec la MJC, leur tour du monde et plus particulièrement cette fois-ci en Europe, d’où leur nom de baptême adapté : les Madrilènes pour les tout-petits, les Bruxellois pour les petits, les Romains pour les CP-CE1 et les Athéniens pour les CE2-CM. Tous se partageront entre activités sportives (équitation, parcours sportif, piscine, ultimate…), ludiques (fabrication de chapeaux du pays concerné, fresque de l’Europe, drapeaux…), culturelles (ludothèque, médiathèque, musée…) gastronomiques (gaufres liégeoises, œufs en chocolat, panettone…) ou manuelles (création d’une BD, masques vénitiens, collier italien…), avec de jolies journées et sorties à thème (visite d’une ferme pédagogique, village des schtroumpfs, Olympiades européennes ou encore Larzac-Express à sainte Eulalie…).

Rendez-vous donc dès lundi, pour des vacances au top.

Contact MJC : 05 65 77 16 00.