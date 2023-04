Quésaco : l'agriculture moléculaire ou comment les plantes peuvent fournir des protéines

(ETX Daily Up) - Pour repenser notre système alimentaire, lourdement impactant pour la Terre que l'on célébrera le 22 avril, il faut trouver un moyen de produire des protéines autrement qu'en comptant sur l'élevage. La viande in-vitro attise la curiosité, mais ce n'est pas la seule innovation surprenante. Savez-vous que les plantes, elles aussi, peuvent en fabriquer ? On vous explique l'agriculture moléculaire.

Vous connaissiez sans doute la cuisine moléculaire, associant les principes scientifiques aux arts culinaires qui permettent d'envisager les techniques de cuisine sous un autre prisme. Elle a été largement mise en lumière par Hervé This, célèbre physico-chimiste collaborant avec l'Inrae. Mais savez-vous ce qu'est l'agriculture moléculaire ? Si le qualificatif est le même, il n'y a pas d'analogie évidente. Dans ce deuxième cas, on aborde davantage une piste de réflexion pour repenser le système alimentaire et le rendre moins impactant pour la planète. D'après la FAO, l'organisme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la filière de la viande est responsable de 14,5% des émissions de CO2 en lien avec les activités humaines tandis que le Giec a estimé l'année dernière que les filières alimentaires génèrent 40% des gaz à effet de serre. Au sein de cet échiquier, il faut replacer les projections à 2050 qui considèrent que dix milliards d'individus devront être nourris à cette échéance. Dans ce contexte, la consommation de viande et de produits laitiers devrait augmenter de 70%.

Et si la solution se trouvait dans les plantes ? On fait déjà appel à elles pour remplacer les protéines animales en piochant dans les protéines végétales apportées par le soja, les lentilles et les pois chiches. Avec l'agriculture moléculaire, l'utilisation des végétaux prend une autre dimension puisqu'on les utilise pour fabriquer des protéines. Le principe n'est pas du tout nouveau. Depuis quarante ans, les méthodes de culture moléculaire sont utilisées par l'industrie pharmaceutique afin de développer des médicaments ainsi que des vaccins. La technique consiste à manipuler la carte génétique des plantes pour stimuler la production de protéines.

De quoi parle-t-on ?

La véritable nouveauté, c'est d'appliquer ce principe à l'industrie alimentaire. En Californie, Nobell Foods s'exerce depuis 2016 à apprendre aux plantes à produire de la caséine pour lancer la fabrication de fromages qui auraient la même élasticité ou le même fondant que n'importe quelle pâte conventionnelle. L'entreprise américaine vient de s'offrir l'ancien responsable du développement du fameux steak sans viande de la start-up Impossible Foods qui alimente de nombreux fast-foods pour leur offre végétale.

Dans le Massachusetts, la start-up Ingredient Werks compte pour sa part sur le maïs pour produire de la caséine, mais aussi de la léghémoglobine qui donne cette couleur rouge aux alternatives à la viande végétale. "Il s’agit d’une protéine liée chimiquement à une molécule non-protéique, l’hème, qui donne à la léghémoglobine sa couleur rouge vif. En fait, l’hème contient du fer, qui est aussi à l’origine de la couleur du sang et de la viande rouge. D’un point de vue évolutionnaire, la léghémoglobine se rapproche de la myoglobine animale, que l’on trouve dans les muscles, et de l’hémoglobine du sang", explique Mark R. O'Brian, professeur à l'université de Buffalo, dans un article publié dans The Conversation, un média dédié à l'expertise universitaire qui relaye les analyses de scientifiques.

Résultat, on peut espérer obtenir des cellules capables de structurer une matière ressemblant à de la viande. Le pari se relève actuellement en Islande où la société ORF Genetics cultive quelque 130.000 plants d'orge. Les végétaux sont génétiquement modifiés et servent de base pour l'extraction de protéines qui passent ensuite sous microscopes pour stimuler la production de cellules.

Quand notre menu sera-t-il constitué d'aliments issus de l'agriculture moléculaire ?

Si innovant soit-il, le cas islandais illustre bien les limites que représente l'agriculture moléculaire : on utilise des plants génétiquement modifiés. Et l'on connaît le frein que représente le cadre législatif. En Europe, seul le maïs MON810 est autorisé à la culture commerciale, rappelle Greenpeace. "Cependant, de nombreux OGM, soja ou maïs notamment, sont autorisés à l’importation. C’est la Commission européenne qui tranche et autorise ces importations en se rangeant systématiquement à l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui est, quant à elle, toujours en faveur des OGM", indique l'association de défense de l'environnement.

Par ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, le gendarme américain de la sécurité sanitaire de l'alimentation (FDA) a mis en garde les start-up engagées dans la recherche d'innovations issues de l'agriculture moléculaire contre le développement potentiel d'allergies. L'alerte a été relayée par le portail d'informations dédié à l'agritech AFN.