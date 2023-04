Rodez : les Scouts fêtent leur centième anniversaire et organisent une grande journée

Dimanche 14 mai, l’association des Scouts et Guides de France de Rodez organisent une grande journée où enfants et parents, anciens membres et actuels, sont invités à se retrouver pour célébrer l’esprit du scoutisme.

Les Scouts de France ont vu le jour en 1920. Les Guides de France en 1923. Les associations désormais réunies ont ainsi fêté leur anniversaire dès 2020 et jusqu’en 2023. À Rodez, si l’implantation est un peu plus récente, il n’en demeure pas moins que le scoutisme ruthénois s’inscrit dans cette histoire séculaire et que ses membres se trouvent être les héritiers de cette tradition. "Nous sommes un groupe très dynamique" Céline et Pierre Carayol sont responsables de la section des scouts et guides de Rodez qui compte 90 membres, pour une vingtaine d’adultes bénévoles qui viennent encadrer les activités. "Nous sommes un groupe très dynamique, se félicite Céline Carayol. Beaucoup de parents souhaiteraient d’ailleurs pouvoir amener leurs enfants aux scouts. Mais pour cela, nous manquons d’adultes qui puissent venir encadrer." Cet appel lancé sera relayé lors de la fête organisée dimanche 14 mai.

À cette occasion, des parents, des enfants, des scouts d’hier et d’aujourd’hui sont invités à venir partager cette journée qui a aussi pour objectif de financer un projet humanitaire de l’équipe compagnon prévu pour l’été 2024. Le rôle de Christian Marty Parmi eux, se trouvera très certainement Christian Marty. Durant de nombreuses années, il a assuré le bon fonctionnement de cette institution, aussi bien sur le plan départemental que régional. Pourtant, l’engagement de Christian Marty dans les scouts est le fruit du hasard. "C’est d’abord mon fils qui s’est engagé. Et puis, j’ai fini par apporter mon aide en tant que bénévole. C’est ainsi que l’histoire a commencé. Une histoire qui s’est étalée sur plusieurs décennies, ponctuée par d’innombrables rencontres et anecdotes. Au fil de son récit, Christian Marty se remémore ces moments passés avec les enfants et les adultes encadrants. "Finalement, il s’est passé beaucoup de choses durant toutes ces années. Nous avons tissé des liens très forts avec certains. Ce fut une expérience que je n’oublierai jamais. Durant toutes ces années, j’ai pu faire des rencontres extraordinaires, avec des gens venant d’horizons très différents. C’est une véritable ouverture sur le monde. Je garde aussi le souvenir ému de Pierre de Chazelles, que j’avais rencontré à Toulouse et dont la rencontre m’a particulièrement marquée", se souvient-il. "J'ai eu énormément de chance de vivre tous ces moments" "Beaucoup se retrouvent dans les valeurs portées par le scoutisme, se félicite Céline Carayol. Que ce soit le lien avec la nature, l’apprentissage de l’autonomie, le rapport aux autres, etc." Pour Christian Marty, la principale valeur portée par cette institution reste celle "de se mettre au service des autres, d’une façon complètement désintéressée". "J’ai eu énormément de chance de vivre tous ces moments", conclut-il. Lors de cette journée de rencontres, chacun aura, à coup sûr, de nombreuses anecdotes à partager et à raconter autour d'un feu de camp.

Les inscriptions pour cette journée du dimanche 14 mai sont obligatoires. Elles se font grâce au coupon d’inscription disponible sur la page Facebook « Compad’abord Rodez ». Il peut aussi être demandé via l’adresse mail : 100ansscoutsrodez@gmail.com. Les inscriptions se terminent lundi 24 mai. Au programme de la journée : messe à 10 h 30 à la cathédrale de Rodez, à midi repas à la Maison Saint-Pierre et de 14 heures à 18 heures des animations sont prévues.