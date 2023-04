Onet-le-Château. Une première réussie pour l’escapade barcelonaise

Ce séjour à Barcelone, uniquement touristique, est une première pour le club de la Retraite sportive des Quatre-Saisons.

D’habitude les séjours de la Retraite Sportive des Quatre-Saisons sont assortis de randonnées ; la présente formule permet à des non-marcheurs de vivre aussi un agréable séjour en groupe.

Pour 4 jours, une quarantaine de participants ont embarqué en bus, direction Figueras et la visite du Musée Dali.

Avec la précieuse assistance d’une guide, ce fut pour la plupart d’entre eux, la découverte d’un univers hors du temps, un univers foisonnant de créations surréalistes, présentant les très nombreuses facettes de l’artiste.

La visite du musée s’est poursuivie par celle de la ville avec ses avenantes placettes, ses remarquables édifices Art nouveaux…

Puis le groupe s’est posé à Barcelone : en bus ou à pied ; un guide passionnant et agréablement facétieux a présenté la ville, les principaux centres d’intérêt touristiques, de la colline de Montjuic aux incontournables Remblas. Sans oublier bien sûr, la Sagrada Familia, œuvre magistrale aux 18 tours de l’architecte Antoni Gaudi, illustration du modernisme catalan, aux fabuleux jeux de couleurs à l’intérieur, un émerveillement ! Le périple s’est terminé par Cadaques et la maison de Dali ; il était très intéressant de rapprocher le cadre de vie de l’artiste et ses œuvres, de voir et d’imaginer l’adaptation de son art, à sa vie plus coutumière, mais pas ordinaire… Organisation, visites, ambiance et même météo, tous les ingrédients étaient réunis pour ravir les participants qui unanimement ont affirmé que c’était : "Une expérience à renouveler !".