Livinhac-le-Haut. Le budget municipal à l’équilibre

Parmi les nombreux points évoqués lors du conseil municipal du jeudi 13 avril, le bilan du budget 2022 et du budget prédictif de 2023 ont été votés à l’unanimité.

En 2022, le compte administratif du budget communal affichait un excédent de fonctionnement de 212 091 € et un déficit de 81 466 € en section d’investissement. Les recettes en section de fonctionnement étaient de 1 070 986 € et les dépenses de 858 896 €, tandis que les recettes en section d’investissement s’élevaient à 416 207 € et les dépenses à 497 673 €. Ainsi, le budget de la commune pour 2022 est équilibré grâce à l’excédent de la section de fonctionnement qui compense le déficit de la section d’investissement. Les recettes sont principalement issues des impôts et taxes, des dotations et participations, des subventions d’investissement et des créances sur particuliers, tandis que les dépenses sont réparties entre les charges de personnel, les charges à caractère général et les immobilisations corporelles. Pour l’année 2023, le budget primitif s’équilibre en recettes/dépenses avec un montant de 1 307 897 € en section de fonctionnement et de 952 424 € en section d’investissement, pour un total de 2 260 321 €.

Par ailleurs, il a été décidé et voté à l’unanimité que le taux d’imposition 2023 ne changera pas sur la commune malgré la hausse du taux de base de l’État prévue cette année. La municipalité informe enfin qu’il reste six terrains à vendre au lotissement La Ramondie.