Durenque. La Cuma de Cannac fête ses 40 ans

Il existe un regroupement de personnes dont on entend peu parler dans la commune mais qui perdure depuis 40 ans ; c’est la Cuma de Cannac.

Cette coopérative d’utilisation du matériel agricole (Cuma) a été créée en 1983 avec à ses débuts une quinzaine d’adhérents. L’idée de fonder la Cuma de Cannac avait comme objectif d’équiper les agriculteurs en outils plus performants et en se partageant l’investissement.

Elle regroupait à ses débuts quatre machines. A ce moment-là, c’est Girard Alain qui en prend le statut de président. Quelques années plus tard, c’est Merican Gérard qui devient son successeur à ce poste.

En 2001, c’est une femme Souyris Sandrine qui occupe la place d’honneur. Girard Rémy a ensuite repris le flambeau en 2006 et c’est depuis 2020 que Foissac Xavier est à la tête de la Cuma. En 2023, la Cuma compte 32 adhérents et 38 matériels. C’est toujours avec ces mêmes motivations d’échange et d’entraide que 40 ans plus tard, cela perdure encore.

C’est le 22 avril dernier, à la salle des fêtes de Cannac, que nouveaux et anciens adhérents ont été conviés à fêter cet anniversaire autour d’un bon repas. Durant cette journée conviviale, de nombreux souvenirs sont remontés à la surface.

Comme a déclaré Girard Alain (ancien dirigeant) : "Maintenant les tracteurs sont plus puissants, les matériels plus gros, les gens

plus pressés mais la Cuma est toujours là !"

Rendez-vous dans 10 ans pour fêter un demi-siècle d’existence.