Le Monastère. Le sport quilles habillé de neuf

Le vendredi 14 avril, les joueurs de quilles se sont retrouvés au restaurant Le Vasco de Gama pour recevoir leur nouvelle tenue.

C’est donc, autour d’un apéro dînatoire que chacun a pu remercier les propriétaires des lieux mais aussi Julien Veyrac, de l’entreprise Veyrac Carrelage, et Nicolas Jeay, agent d’assurances Allianz à Rodez, et Florian Andrieu chauffagiste, les partenaires ayant permis la réalisation de ce projet. Dans le même temps, les dirigeants de l’association ont aussi remercié la municipalité représentée par Christophe Forestier, adjoint au maire en charge des finances, associations et affaires générales, pour les améliorations apportées au terrain Bernard-Monjaux à Randeynes qui permettront l’implantation des 20 jeux de qualité nécessaires à l’accueil de la 3e manche du championnat Élite du 7 mai prochain.

Il ne reste plus qu’à la cinquantaine de licenciés du club de porter haut les couleurs rouge et noire du Sport Quilles du Monastère.