Vézins-de-Lévézou. Bon pied, bon œil, Gabrielle Delpal vient de célébrer ses 100 ans

Voilà 16 ans qu’une centenaire n’avait été fêtée à Vézins. Gabrielle Delpal n’avait alors que 84 ans et ne pensait certainement pas qu’un jour, elle aussi, soufflerait ses 100 bougies. Quelques élus municipaux de Vezins, Daniel Ayrinhac, maire, Arnaud Viala, Chantal Chassan et Marie-France Seillier, adjoints, se sont retrouvés à son domicile des Cazes pour lui remettre une composition florale et un joli châle pour célébrer ce bel anniversaire. tout en la félicitant de sa belle longévité et de sa joie de vivre.

Gabrielle Latour est née le 17 avril 1923 aux Cazes où elle est restée toute sa vie. Elle est allée à l’école à La Capelle Bergounhoux, puis à Saint-Amans du Ram pour le catéchisme. Elle quitta l’école à 14 ans, après avoir passé son certificat d’études, pour travailler à la ferme de ses parents. Elle n’a jamais quitté son village natal, sauf pour quelques voyages avec le 3e âge. Elle a épousé Émile Delpal en 1942, lui aussi des Cazes. De leur union sont nés quatre enfants qui leur donneront cinq petits-enfants et dix arrière-petits-enfants.

Toujours joyeuse et alerte, Gabrielle apprécie la lecture et les plaisirs simples de la vie qu’elle aime partager en famille ; c’est sa recette pour vivre heureuse. C’est donc avec un grand plaisir qu’elle leva sa coupe de champagne et remercia tout le monde pour ses gentillesses. Quelques jours auparavant, elle avait eu la visite de l’ADMR pour fêter ce même événement.

Gabrielle Delpal se souviendra de cet anniversaire si particulier et espère bien en fêter encore quelques-uns, en restant dans son village où il fait si bon vivre, loin des tourments du monde.