Decazeville. Des retrouvailles tout à fois gourmandes et conviviales

François Marty, le maire, Marie Hélène Murat-Guiance, vice-présidente du CCAS, l’équipe municipale, le conseil d’administration du CCAS et ses directrices, ont retrouvé avec plaisir les aînés à l’occasion du gala des seniors qui, depuis 2020, n’a pas pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire.

Des retrouvailles attendues

François Marty a alors tenu à mettre l’accent sur la joie de se retrouver évoquant des retrouvailles attendues par tous. "Vous allez pouvoir discuter, échanger, danser entre amis dans ce décor de conte préparé spécialement pour vous", a-t-il annoncé avant de saluer les nouveaux venus qui, entant que nouveau retraité ou nouvel habitant, participent pour la première fois au gala.

Marie-Hélène Murat-Guiance adresse un petit bonjour, plein de tendresse à "tous les aînés de l’Ehpad et de la résidence autonomie du site Bellevue et de l’Ehpad du Centre Hospitalier de Decazeville", Sans oublier, bien sûr les animatrices, le personnel soignant et les bénévoles qui les accompagnent. Un mot de remerciement a aussi été adressé à l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de ce gala qu’il s’agisse du personnel de la mairie, des services techniques et des ateliers municipaux, mais aussi la cuisine centrale pour la confection des repas à domicile. N’oublions pas les agents du portage, le pôle administratif du CCAS et ses membres du conseil d’administration : Anne-Marie Bousquet, Agnès Joffre, Jeanine Aurierres, Christian Calmette.

"Un mot également pour les élus et un grand merci également au partenaire Kalhige qui nous prête gratuitement les nappages depuis plusieurs années. Nous saluons également Didier Malvezin et son orchestre qui vont nous accompagner toute la journée au son de l’accordéon. Bien sûr, je n’oublie pas Caroline Astorg qui à repris la direction du restaurant et l’hôtel du Parc à Cransac et qui nous a concocté avec son équipe le repas de ce jour", insiste Marie-Hélène Murat-Guiance.