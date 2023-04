Total, ExxonMobil, Chevron : plus de bénéfices que prévu pour les groupes pétroliers

Après une année 2022 record pour les groupes pétroliers, le 1er trimestre 2023 leur sourit tout autant.



En bas, il y a le prix du litre de carburant, qui baisse un peu pour ce week-end du 1er mai, mais qui reste haut pour la plupart des bourses des Français. Il y a aussi les grèves et les débrayages dans les raffineries, les ruptures de stock dns les stations services, une conjoncture internationale chaotique avec la guerre en Ukraine, l'inflation galopante...

Et en haut, il y a les grands groupes pétroliers, qui si l'on tient compte de leurs bénéfices, semblent imperméables aux aléas géopolitiques ou économiques.

Dans une année 2022 marquée par le conflit en Ukraine, une flambée et une pénurie de carburants dans certains pays, une inflation touchant tous les produits de consommation courante, les cinq principaux groupes pétroliers mondiaux ont engrangé des bénéfices record de plus de 150 milliards de dollars, rappelle BFMTV.

Et le premier trimestre de l'année 2023 le confirme : il n'y aura pas de crise pétrolière pour ces groupes. Cette semaine, trois d'entre eux ont publié leurs bénéfices pour ce premier trimestre.

Ce vendredi 28 avril, Chevron et Exxon Mobil, les deux géants américains, ont publié des bénéfices au premier trimestre qui ont dépassé leurs attentes, la baisse des prix de l'énergie ayant été compensée par les revenus du raffinage pour Chevron et par la hausse de la production de gaz et pétrole pour Exxon.

Total, Chevron, Exxon : vers de nouveaux bénéfices records

Le bénéfice net de Chevron a augmenté de 5% pour atteindre 6,57 milliards de dollars, avec une multiplication par cinq de ses revenus liés au raffinage du pétrole, qui atteignent 1,8 milliard de dollars. Avec 15,8 milliards de dollars de liquidités engrangées au 1er trimestre, c'est certes 12% de moins qu'il y a un an, mais environ 10 milliards de dollars de plus que ce dont la compagnie a besoin pour faire fonctionner l'entreprise.

En 2022, Chevron a dégagé 36,5 milliards de dollars de bénéfice net, plus du double qu'en 2021, battant de près de 10 milliards de dollars son précédent record, établi en 2011.

Son collègue américain Exxon Mobil a enregistré de son côté des profits records au premier trimestre avec un bénéfice de 11,43 milliards de dollars, plus du double des 5,48 milliards de dollars affichés il y a un an. Ce qui n'a pas empêché le groupe de réaliser un profit record en 2022, avec un bénéfice de 55,7 milliards de dollars, contre 23 milliards de dollars en 2021. Là aussi 10 milliards de plus que le précédent record datant de 2008.

Jeudi 27 avril, c'était le géant pétrolier français TotalEnergies qui publiait ses résultats pour ce premier trimestre 2023, avec sans surprise un bénéfice net de 5,6 milliards de dollars, en hausse de 12 % par rapport à la même période de l’année précédente. Et ce malgré la baisse du prix du gaz et des carburants qui se confirme en ce début d'année, souligne Libération.

En 2022, TotalEnergies avait dégagé un bénéfice record de 20,5 milliards de dollars, le plus haut de son histoire.