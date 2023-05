Réquista. Les enfants du centre de loisirs initiés à la pratique de la pêche

Le centre de loisirs de Réquista a eu récemment la visite de Claude Baumes, président de l’association de pêche. Les enfants l’ont accueilli avec joie, intrigués par le matériel qu’il avait apporté pour leur parler de sa passion, la pêche et de la faire naître parmi l’un d’entre eux.

Il leur a donné toutes les informations utiles concernant le matériel du pêcheur, les bottes pour marcher dans l’eau, la canne à pêche simple, celle avec un moulinet pour lancer au loin l’appât. Il leur a montré les fils de pêche de plusieurs calibres selon le poisson à pêcher, l’hameçon simple, de différentes dimensions, le trident etc.

Les appâts divers à mettre sur l’hameçon pour attirer le poisson, des appâts vivants, un ver de terre, un asticot, une sauterelle, des appâts artificiels comme la teigne de différentes couleurs etc. Ensuite le flotteur qui signale une touche et la façon de ferrer le poisson pour le ramener sur la berge, l’épuisette pour ramener un gros poisson sans casser le fil, et le panier pour mettre les poissons. "Il ne faut pas croire que l’on attrape un poisson facilement dès qu’on lance la ligne, il faut s’armer de patience", précise-t-il. Il avait apporté les photos des poissons de nos rivières, truite, carpe, goujon etc.pour les familiariser à la faune aquatique.

Cette rencontre instructive fera peut-être naître des vocations. Le pêcheur est souvent un rêveur et même s’il rentre bredouille, il aura passé un bon moment dans la nature bercée par le murmure de la rivière.